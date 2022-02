Cavo da cambiare, beffa per gli sciatori: la seggiovia non aprirà

Come era ormai prevedibile, a Campitello Matese nessun collaudo in vista, anzi bisognerà sbrigarsi per non pregiudicare pure la prossima stagione. Qualche speranza ancora per lo Skilift San Nicola.

C’era da aspettarselo, ma la delusione degli sciatori sarà comunque tanta. La seggiovia a 4 posti Del Caprio, impianto di risalita più importante nella stazione di Campitello Matese non aprirà fino al termine della stagione invernale in corso. Il tentativo della società regionale Funivie Molise di far riaprire l’impianto, attualmente fermo, chiedendo la proroga per il suo utilizzo nonostante i lavori di manutenzione straordinaria ancora da fare, è risultato vano. Gli Uffici del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili non avrebbero infatti concesso l’autorizzazione, nonostante i lavori effettuati, che tuttavia non attengono alla sostituzione del cavo in acciaio sul quale si muovono le sedie.

Le operazioni di manutenzione straordinarie sono previste dopo più di 20 anni, dunque per l’’Ustif non se ne fa niente.

Si chiude qui la vicenda della Del Caprio, che si riaprirà tra un paio di mesi quando dovrebbero partire i lavori per la sostituzione del cavo e per tutto il resto. Si tratta di interventi da effettuare in una durata di 180 giorni. Ciò vuol dire che, se non si aggiudicheranno e non partiranno in fretta, a rischio c’è pure l’inizio della prossima stagione sciistica.

Un’annata deludente per Campitello che sta vivendo solo di pienoni alla domenica, mentre negli infrasettimanali le cose vanno piuttosto male.

Qualche speranza ancora per la San Nicola, lo skilift che quest’anno è rimasto desolatamente fermo, come la ‘Del Caprio’ e la ‘Capo d’Acqua’. I lavori sono finiti da un pezzo e tra una settimana gli operatori del Ministero dovrebbero fare capolino ai piedi del Monte Miletto per effettuare il collaudo. Sarebbe una magra consolazione per chi (pochi) sceglie ancora Campitello, a differenza dei tantissimi che si sciroppano centinaia di chilometri per raggiungere il comprensorio di Roccaraso.

