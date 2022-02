Covid, il primato del Molise che non piace a nessuno: in regione l’indice Rt più alto d’Italia

L’indicatore è a 1.56, in aumento rispetto alla scorsa settimana. Salita a moderata anche la fascia di rischio, ma l’incidenza comincia a scendere

CAMPOBASSO. Monitoraggio Covid, in Molise c’è l’indice di contagio Rt più alto d’Italia. Un dato non confortante quello che emerge dal report settimanale del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità.

Nel periodo dal 7 al 13 febbraio l’Rt è risultato pari a 1.56 (C.I. 1.07-2.01), in aumento rispetto a una settimana fa (quando era a 1.36), e il doppio della media nazionale, fissata a 0.77. Salita, da bassa a moderata, anche la classificazione complessiva di rischio.

Ad essere invece diminuita è l’incidenza nel periodo 11-17 febbraio, con 809 casi ogni 100mila abitanti (la scorsa settimana era a 895,6), su una media nazionale di 672.

In moderato calo anche i i parametri relativi all’occupazione dei posti, al 21,6% in area medica (la settimana scorsa erano al 23,9%) e al 10,3% in Terapia intensiva (contro il 15,4% di una settimana fa).

C.S.

