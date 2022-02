Inquinamento, Nola: “Risposte al problema esistenti, ma Regione e Provincia di Isernia immobili”

Il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, in prima linea dopo i ripetuti sforamenti delle polveri sottili a Venafro, respinge le accuse piovute sul suo partito: c’erano 50 milioni di euro per risanare la qualità dell’aria e nessuno ha fatto nulla

VENAFRO. “Sull’emergenza ambientale nella Piana di Venafro, il MoVimento 5 Stelle si è speso e continuerà a farlo per risolvere l’annoso problema che coinvolge migliaia di cittadini. Lo ha fatto con atti e formulando proposte che tuttavia sono rimaste chiuse in un cassetto o peggio ancora lettera morta”. Lo afferma il portavoce del Movimento Cinque Stelle Vittorio Nola, puntando il dito contro “l’immobilismo dell’attuale Giunta regionale e del sindaco di Venafro nonché presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci”.

“Ma le nostre – precisa Nola - non sono state critiche strumentali, bensì fatte con motivazioni chiare a tutti e che si rifanno all’inconcludenza, alle dichiarazioni di circostanza, alle accuse insensate le quali hanno soltanto contribuito a confondere l’opinione pubblica. L’esempio lampante, come ha sottolineato il parlamentare Antonio Federico, è che ad aprile 2021 la Direzione generale per il clima, l’energia e l’aria ha informato tutte le Regioni sulla disponibilità del ministero della Transizione ecologica a risanare la qualità dell'aria tramite nuovi investimenti. Parliamo di 220 milioni di euro, di cui ben 50 milioni riservati alle Regioni non sottoposte a procedure d’infrazione sul tema dalla Commissione europea, come il Molise. Ma cos’ha fatto in questi dieci mesi l’Amministrazione regionale per ottenere questi fondi? Purtroppo, nulla. Nessuna manifestazione d'interesse, solo chiacchiere al vento e prese in giro ai cittadini costretti a convivere con il fenomeno dell’inquinamento”.

“Prima di sproloquiare o anteporre in maniera meschina interessi elettorali alla salute dei cittadini – tuona Nola - bisognerebbe riflettere a fondo. Mentre attendiamo, probabilmente invano, un profondo esame di coscienza da parte di chi non ha fatto altro che attaccarci senza cognizione di causa, restiamo in attesa delle cosiddette ‘diagnosi differenziali’ da Ispra e Arpa Molise, più volte richieste”.

“Il MoVimento 5 Stelle continuerà a monitorare il problema dell'inquinamento lasciando agli ‘strumentalizzatori seriali’ la vacuità di polemiche fini a se stesse. Certamente – conclude il consigliere pentastellato - si può e si deve fare di più, ecco perché molto volentieri ospiteremo a Venafro l’arrivo della sottosegretaria al Mite, Ilaria Fontana, per un incontro operativo da cui fare scaturire una pianificazione mirata per la risoluzione di un problema non più rinviabile, come peraltro rimarcato a più riprese anche dalle ‘Mamme per la Salute’”.

