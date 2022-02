La ‘mbosta al Senato, il fischio e ‘tirate a tocco’: così parlò Big Gino

Il ritratto umano del sindaco di Campobasso, scomparso ieri e compianto da tutta la comunità. Le battute più famose e i racconti inediti di un politico di razza, che è stato per prima cosa un uomo del popolo

di CARMEN SEPEDE

CAMPOBASSO. È stato un uomo del popolo. Nel senso più alto del termine. Sempre in mezzo alla gente. Alla sua gente. Perché Gino Di Bartolomeo non è stato solo un sindaco di Campobasso. È stato il sindaco. E l’affetto che gli ha tributato la sua città, e il Molise tutto, nel giorno della sua scomparsa, lo ha dimostrato. Tanti cittadini in lacrime alla camera ardente e poi al funerale. Dai politici non succede mica tanto spesso.

Perché Luigi Di Bartolomeo, Gino per tutti, ‘Fuciliere’ o ‘Big Gino’, era allo stesso tempo un politico, di razza, di vecchio stampo. E un antipolitico. Cosa dice il manuale della politica? Che bisogna saper mediare, a volte anche ‘inciuciare’. Lui no, altro che mediazioni. Se qualcosa non gli andava a genio, e in una carriera politica quarantennale di cose che non gli sono andate a genio ce ne sono state mica poche, non lo mandava certo a dire. Anzi, ti ci mandava.

Lo ha dimostrato quando, nel 1994, si era dimesso da presidente della Giunta regionale. Praticamente dalla sera alla mattina. Era democristiano, ma l’attitudine democristiana alla mediazione, o al compromesso, Big Gino non l’aveva mai acquisita. E l’aveva dimostrato uscendo e sbattendo la porta. La politica un po’ non glielo aveva perdonato. Ma lui era andato avanti.

Di incarichi ne aveva avuti tanti, amministratore regionale, presidente della Provincia, sindaco di Campobasso. L’incarico quest’ultimo a cui aveva ambito di più, da uomo che amava svisceratamente la sua città. E le sue tradizioni. A partire dal Misteri. Il giorno del Corpus Domini amava parlare anche lui dal balcone del Comune. Prima della benedizione del Vescovo. La prima volta lo aveva fatto per dire che i bambini sugli Ingegni stavano bene, che non subivano alcuni tipo di maltrattamento. Poi aveva preso a farlo ogni anno, per salutare la sua città. E perchè gli piaceva.

Ma prima di arrivare a Palazzo San Giorgio era stato anche a Roma, nel 2006. Senatore, eletto nelle liste di Forza Italia. Un primo ricordo di Gino Di Bartolomeo uomo, prima che politico, riguarda proprio la sua esperienza a Palazzo Madama.

“Vanno a mangiare alla Buvette – i racconti che mi faceva, amichevoli, andavano al di là del rapporto intervistatrice-intervistato - ma io ho trovato a Roma un posto, vicino al Senato, dove fanno delle ‘mboste eccezionali. Vuoi mettere il risottino della Buvette con la pizza bianca con la mortadella? Se ne è accorto un custode, mi ha visto mentre stavo mangiando il panino in mezzo alla strada e mi ha chiamato: senatore!”. E giù una risata. Con la grande ironia, e simpatia, che lo caratterizzavano.

Stesso scenario, Palazzo Madama. E i cosiddetti privilegi della politica. “Sai che l’altro giorno mi sono caduti gli occhiali e si sono rotti – un altro episodio – sarei potuto entrare in un negozio e comprare un paio di occhiali costosi, tanto me li avrebbero rimborsati. Invece sono andato in farmacia e ho preso uno di quegli occhiali da 10 euro. Andavano benissimo”. La filosofia di vita dell’uomo semplice.

La vita lo aveva colpito anche duramente. Prima la morte della moglie. Poi quella del figlio. Il dolore più grande. Un dolore che esternava ogni tanto, ma che non gli aveva tolto l’ironia. Per lui Angelina Fusco Perrella, una delle grandi figure della politica al femminile, era Angiolina Jolie.

Perché Gino Di Bartolomeo era un gran battutista. “Qua ze frije che l’acqua”, era poi stata trasformata in un più elegante “Non abbiamo i soldi neppure per comprare un gelato”. Il significato era lo stesso: le casse del Comune quasi vuote. Quindi il il tormentone più famoso: “Stetv a la casa”, un appello ai campobassani a non uscire durante una nevicata imponente.

Chi ha lavorato con lui sa che i suoi collaboratori li chiamava spesso con un fischio. Lui era fatto così. Schietto fino all’estremo. E originale. Ma gli volevano bene tutti.

Indimenticabile, ed esemplare per comprendere la personalità di Di Bartolomeo, la soluzione che aveva trovato alla crisi politica scoppiata al Comune quando si doveva fare il rimpasto di giunta. A metà mandato alcuni assessori dovevano lasciare l’esecutivo per far posto ad altri. Nessuno, ovviamente, voleva dimettersi. La soluzione, altro che Manuale Cencelli, l'aveva trovata Big Gino: “Tirate a tocco”. Sipario.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!