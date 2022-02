Bollette: ecco quanto spende la Regione Molise per acqua, energia elettrica e gas

I dati emersi dal report realizzato per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, che ha stilato una classifica dei costi sostenuti nel 2020



CAMPOBASSO. Tripla A per i consumi relativi all’energia elettrica, ma sonora bocciatura per i costi sostenuti per le bollette del gas che portano la Regione Molise all’ultimo posto della classifica dello studio sulle spese delle Regioni basato su dati ufficiali della pubblica amministrazione. Si tratta del report realizzato per l'Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, che ha stilato una classifica dei costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia per il mantenimento dei loro uffici e delle loro strutture.

152 mila 565 euro. Tanto è costata nel 2020, alla Regione Molise, la bolletta del gas per le sue strutture. Al Molise viene assegnato il punteggio più basso (il rating 'C'): secondo i calcoli effettuati dal Centro Ricerche della Fondazione Gari, infatti, questa voce di spesa nel caso del Molise supera di oltre il 100% la spesa media del benchmark di riferimento.

Situazione completamente diversa per quel che concerne il consumo dell’energia elettrica. La Regione Molise è stata promossa dalla Fondazione Gari promuove con una tripla 'A'. La spesa è infatti ammontata a 109mila euro.

Infine, per quel che concerne il consumo idrico, la Regione Molise si è guadagnata una tripla ‘B’ avendo speso nel 2020 18.099,23 euro. Il rating finale assegnato alla Regione è ‘B’.

