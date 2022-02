Coronavirus in Molise, un ricovero e altri 114 positivi. Muore un 78enne

I dati del bollettino giornaliero dell’Asrem. I guariti di giornata sono sette

CAMPOBASSO. Rallenta il contagio in Molise, come in Italia. Tuttavia, il Covid continua a colpire. Il bollettino dell’azienda sanitaria regionale diffuso oggi, 20 febbraio, riferisce di 114 nuovi contagi accertati sulla base di 705 tamponi antigenici refertati e 401 molecolari.

Ma soprattutto riporta il decesso di un 78enne di Cerro al Volturno, che era assistito nel reparto Anziano fragile del Cardarelli, e il ricovero in Malattie infettive di un paziente di Sesto Campano.

Ad oggi le persone ricoverate all’ospedale di Campobasso sono in totale 31, di cui 4 in Intensiva, 13 proprio nella divisione Anziano fragile e 14 in sub-intensiva.

Gli attualmente positivi sono 7.205 e i soggetti in isolamento 3.507.

I guariti segnalati in data odierna sono 7, rispettivamente di Bonefro (1), Campobasso (2), Casacalenda (1), Guardialfiera (2) e Guglionesi (1).

Mente di seguito il dettaglio dei casi del bollettino giornaliero:

