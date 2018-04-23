Regionali, tutte le preferenze dei candidati per Comune e per sezione

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Liste e Candidati Consiglieri collegati Voti
MOVIMENTO CINQUE STELLE
  		Voti: 45.886 (31,57%)
MANZO PATRIZIA 6.968
PRIMIANI ANGELO 3.895
GRECO ANDREA 3.495
NOLA VITTORIO 2.284
FONTANA VALERIO 2.246
DE CHIRICO FABIO 2.132
ANGELONE MARIALUISA 2.032
SCURTI ORESTE 2.002
MONTURANO GIANLUCA 1.982
NUONNO LUIGINA 1.977
RASPA PAOLA GABRIELLA 1.898
MONACO VITTORIO 1.568
SANTORO CRIACCI RITA 1.564
TERZANO PIETRO, RAFFAELE, PAOLO (DETTO PIERPAOLO) 1.481
GENTILE STEFANIA 1.340
CARUSO PIERLUIGI 1.323
LEVA MARCO 1.166
NIRO ADRIANA 1.166
GENTILI ALBERTO 1.008
LAEZZA GIUSEPPA 352
FORZA ITALIA
  		Voti: 13.627 (9,38%)
CAVALIERE NICOLA 1.931
D'EGIDIO ARMANDINO DETTO ARMANDINO 1.535
DI BAGGIO ROBERTO 1.319
SCARABEO MASSIMILIANO 1.169
ROMAGNUOLO NICOLA EUGENIO DETTO NICO 1.028
COLACI RITA LISIA 956
ARENA GIOVANNA 910
SCIULLI POMPILIO 897
LALLI CLAUDIA CARMEN 809
DI BARTOLOMEO MICHELE 744
CIARNIELLO DOMINIK 405
IANIRO ALESSANDRA 357
MARASCA ROBERTA DETTA EINZING 310
ZULLO CHIARAMARIA DETTA CHIARA 266
SANZO' FRANCESCA 138
DE LEO MARIELA 111
MASTRONARDI LINO 100
D'ANTUONO ANTONELLA 82
DI LORENZO CARMELA 55
NIGLIO TOMMASO 51
PARTITO DEMOCRATICO
  		Voti: 13.122 (9,03%)
FACCIOLLA VITTORINO 4.078
FANELLI MICAELA 2.259
LALLI CARMELA 1.598
CHIMISSO MARIA 873
LOMBARDI FRANCESCO 702
MARCANTONIO PASQUALE 684
SARDELLI SERGIO 680
MAZZA VANDA 607
PALOMBO MARIATERESA 604
COROMANO LUCA 544
SARACINO ANNA MICHELINA 392
GIAMMARIA CARLA 240
DI STEFANO MARIAROSARIA 208
PRIMIANO FRANCESCA 199
CERIO PASQUALE 173
IZZI CLAUDIO 127
GIULIANO PASQUALE 97
BERTONE ENZO 57
SARACINO ANDREA 16
DI MARTINO GIUSEPPE 2
ORGOGLIO MOLISE
  		Voti: 12.122 (8,34%)
COTUGNO VINCENZO 3.308
CEFARATTI GIANLUCA 1.783
MATTEO PAOLA 1.144
SEBASTIANO FABIO 1.063
D'AMBROSIO DONATO 964
NARDACCHIONE MICHELE 843
UCCIFERRI CARMEN 770
SCINOCCA ROBERTA 678
PERRETTA ENRICO 537
DI PASCALE FILOMENO 487
PERNA GREGORIO 372
COLANTUONO CARMINA (DETTA CARMELINA) 337
MARINELLI GABRIELLA 301
BORRELLI ERRICO 246
SUCCI VITTORIA 228
SPICCIATI SIMONA 210
GALASSO ANTONIO 197
PARENTE PATRIZIA 195
BUCCHICCHIO MARCO 143
NORANTE VALENTINI GIULIO 70
LEGA SALVINI MOLISE
  		Voti: 11.956 (8,23%)
ROMAGNUOLO AIDA DETTA EDI 1.682
CALENDA FILOMENA DETTA MENA 1.217
CICCARELLA DOMENICO 866
TRAMONTANO ALBERTO 807
DI CRISCIO UGO 757
PETRONI LUIGI ANTONIO 655
DE ANGELIS ROBERTO 352
MINNILLO GIULIA 283
FRANGIONE LUIGI 267
MOLINARI NATALINO 213
PETRUCCELLI ANTONIO 190
TIERI PASQUALE 184
SELVAGGIO ANTONIO 150
IAFELICE FRANCESCA 127
CAPPELLO ENRICHETTA 123
SPADANUDA LORENZO 111
PERPETUA ANGELA 76
AMATUZIO CARMINE BARTOLOMEO 74
PALLOTTA RITA 19
CORFIATI GIULIANA 13
POPOLARI PER L'ITALIA
  		Voti: 10.351 (7,12%)
NIRO VINCENZO 2.236
DI LUCENTE ANDREA 1.686
TEDESCHI ANTONIO 1.256
ANTONACCI BARTOLOMEO DETTO LEO 1.183
FARESE CATIA 734
STICCA ANGELO 616
DI BAGGIO DOMENICO 529
DE TURRIS RAFFAELE 453
DI PILLA GIUSEPPE 364
MANCINI ANGELA NANELLA 351
DI BELLO GIOVANNA 321
CASTELLI ELISEO 304
MORRONE DAVIDE 272
MARTINO GIOVANNI 264
FERRARA DOMENICO DETTO MIMI' 194
LIBERANOME PAOLA 155
D'AVERSA DONATELLA 73
ROMAGNUOLO ANNA 73
ZURLO ROBERTA 73
KHALAF SARAH 63
UNIONE DI CENTRO
  		Voti: 7.429 (5,11%)
MICONE SALVATORE 1.738
TRAVAGLINI NICOLA 1.526
SABUSCO GIUSEPPE 656
QUICI GIOVANNI 608
IZZI DOMENICO DETTO MIMMO 584
MELLILLO VINCENZO SALVATORE 534
CAPODAGLIO FEDERICA 529
DI NUNZIO DOMENICO 460
MARCOVECCHIO LINDA ROSA 410
SACCHETTI PAOLA 380
VARRICCHIONE MARIATERESA 279
DI PIETRO GIULIA 236
D'ANGELO MONICA 163
ROSA MICHELANGELO 117
BUONDONNO BIANCA 106
SILVESTRI TIZIANA 94
DI PRETE SONIA 67
TARTAGLIA ANGELA RAFFAELA 48
BIELLO FILOMENA 34
ESPOSITO ANNA 5
FRATELLI D'ITALIA
  		Voti: 6.461 (4,45%)
PALLANTE QUINTINO VINCENZO 1.844
DI SANDRO FILOTEO 1.492
CECANESE GIANFEDERICO 454
MANCINI GIOVANCARMINE 435
RIVELLINO LUCIA MARINA 369
BUCCI LUCIANO 354
PADUANO LUCIANO FIORAVANTE 296
MISTICHELLI CLAUDIA 268
MELE COSIMO DAMIANO 255
MANES SABRINA 231
ROMANAZZI RUGGIERO 204
RICCI MICHELE 93
ZEZZA LOREDANA 66
ANTENUCCI ANTONIETTA 54
PITISCI ROSSELLA 50
MANNA CHIARINA 45
DI LELLA KATIA 33
CERICOLA MICHELE 29
FANTILLI MARIANGELA 18
CARANCI CHRISTIAN 3
IORIO PER IL MOLISE
  		Voti: 5.204 (3,58%)
IORIO ANGELO MICHELE 2.106
SCUNCIO ELEONORA 734
LOMBARDI GIACOMO 678
SILVESTRI ANTONIO 543
CROLLA ANGELA MARIA 513
VITAGLIANO GIANFRANCO 472
BARILONE MARIA DOMENICA 280
BERARDO MANUELA 205
NUCCI NUNZIATINA 168
REA SILVIA 129
STINZIANI PIETRO 59
DEL RICCIO LEONARDI 58
SCIULLI ANTONIO JOSE' 31
COSTA ELENA 21
PATRIARCA ANGELO 21
LOMBARDOZZI SABRINA 21
DI BIASE LUCIA 18
SIRAVO EDOARDO 10
MASTROGIOVANNI LUIGI 7
CASA ERNESTO 7
LIBERI UGUALI PER IL MOLISE
  		Voti: 4.784 (3,29%)
TOTARO FRANCESCO 1.263
DE BENEDICTIS LIDIA 798
DURANTE MICHELE 517
GRECO LAURA 453
POZZUTO DONATO 426
MINICHIELLO TONINO 317
ALTOPIEDI LUIGIA (DETTA GIGETTA) 230
MANUELE SANDRA 189
PETRARCA ERIKA 142
MASTRANGELO MILVA 133
DE MARCO BARBARA 119
FRASCA ALESSANDRO 114
ASSENTE DANIELA 112
DI NEZZA GIUSEPPE 99
TRIVISONNO ANTONIO 91
MANCINI VINCENZO 73
CANNARSA EDUARDO 66
AURISANO ANNA 49
PALLADINO VALERIA 49
MOVIMENTO NAZIONALE PER LA SOVRANITÀ
  		Voti: 3.924 (2,70%)
PERRELLA CARLO ANTONIO 1.348
DEL GOBBO MARCELLA 370
IALONARDI LUIGIA 341
PAOLUCCI DAVIDE 310
PALUMBO PASQUALE 290
MANCONE CARMELA FEDERICA 271
GATTA ANTONELLA 194
BACCARO FRANCESCA 192
PERNA LUCIANO 187
PASQUALE CARMINE 185
SALUPPO GIUSEPPE 172
FIOCCO GABRIELLA VITTORIA 171
FRASCATORE ESMERALDA 102
NAPOLETANO MICHELE FRANCO 100
LENA VINCENZO 79
LAZZARO FILOMENA 53
D'ERCOLE ANGELA 50
MARTELLI ANTONIO 31
LUISI LIBERO 11
MOLISE 2.0
  		Voti: 3.459 (2,38%)
NERI PIERO 892
SALVATORE ALESSANDRA 850
D'ELIA GIUSEPPE 483
CARRIERO COSTANZA 405
D'AMICO SALVATORE 368
DI CRISTOFARO FRANCESCA 335
RIVELLINI GIOVANNINA 116
D'ALESSANDRO VITTORIO 100
COLELLA ROBERTO 94
FIORILLI ROCCO 73
SALVIONE ANNALISA 67
PERSICHILLI GIUSEPPE 59
GENTILE ROSANNA 53
DI DONATO ANGELO ANDREA 51
CICCARELLO ALESSIO 40
SIMONE ADELAIDE 37
GALASSO CLEMENTINA DETTA DINA 35
D'OTTAVIO CARMINE 29
DE VIVO ROSARIA 29
DI STELLA CATERINA 22
UNIONE PER IL MOLISE
  		Voti: 3.233 (2,22%)
FERRAZZANO VINCENZO 1.231
CIOCCA SALVATORE 513
MINISCALCO MARCELLO 356
DI PIETRO CRISTIANO 338
IOFFREDI DOMENICO 307
TOSTO ALICE 192
MANCINI ADELMO 150
MATALONE BEATRICE 127
MANCINI FELICETTA 58
AVORGNA NICOLA 51
MESSINA SERENA 37
MASSARI NUNZIA 33
GIORIO MARIA JOSE 21
BUONSENSO ANGELAMARIA 7
VALENTE DANIELE 3
GIANGIOBBE MARIA ROSARIA 3
PALUMBO ROBERTO 2
FAZIOLI SERGIO 0
PETRARCA MARIA PIERA 0
DE MARCO GERMANA 0
IL MOLISE DI TUTTI
  		Voti: 2.716 (1,87%)
NAGNI PIERPAOLO 1.168
DI FRANCIA SALVATORE 323
FATICA ANTONIO 185
RAINONE GIULIANO 176
ORIENTE MARIO 122
PALERMO DI MEO GIOVANNA DETTA DI MEO 116
DE BENEDICTIS GIUSEPPE 99
CICCHINO MASSIMILIANO 80
DE SANCTIS RAMONA 79
CALABRESE MARIA 76
STAFFIERI ENRICO 71
ALBANESE LUCIA 61
VERDE SIMONA 58
RANIERI PULCHERIA 44
SCOCCA ANTONIO 38
MARINO AIDA 27
D'AGOSTINO DAVIDE 21
D'ALESSANDRO MIRELLA 9
BIONDI LUIGI 9
DI FABBIO MAURO 2
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
  		Voti: 603 (0,41%)
PALMISCIANO ERICA 88
MORESE MICHELE 85
DI CIENZO GABRIELE 83
PISERCHIA MARIA 73
ROSA MICHELE 39
DE CATA MELANIA 26
TAMBURRINI ROBERTO 13
CORDONE PASQUALINO 12
MIRALDI ANTHONY 9
IACIOFANO ANNA 4
MAFFEI BARBARA 2
TUCCI STEFANIA 2
LOMBARDI ARMANDO 0
GUZZON GIANCARLA 0
VERNA VINCENZO 0
CASAPOUND ITALIA
  		Voti: 477 (0,33%)
BRUNO FRANCESCA 63
DI GIACOMO AGOSTINO 60
DEL ZOPPO NICOLA 53
FAZIO FEDERICO 45
SCARABEO NICANDRO 40
APRILE ALBERTO 35
VILENO LINO 24
DIGREGORIO FRANCESCO 15
MORMILE ANDREA 14
ANTONILLI SIMONE 10
MORRONE PASQUALE 3
MORRONE ROBERTA 3
FLORINDI LUCREZIA 2
CAVALIERO LAURA 0
D'ORSO ANTONELLA 0
 

 

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