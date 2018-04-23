Regionali, tutte le preferenze dei candidati per Comune e per sezione

|Liste e Candidati Consiglieri collegati
|Voti
|MOVIMENTO CINQUE STELLE
|Voti: 45.886 (31,57%)
|MANZO PATRIZIA
|6.968
|PRIMIANI ANGELO
|3.895
|GRECO ANDREA
|3.495
|NOLA VITTORIO
|2.284
|FONTANA VALERIO
|2.246
|DE CHIRICO FABIO
|2.132
|ANGELONE MARIALUISA
|2.032
|SCURTI ORESTE
|2.002
|MONTURANO GIANLUCA
|1.982
|NUONNO LUIGINA
|1.977
|RASPA PAOLA GABRIELLA
|1.898
|MONACO VITTORIO
|1.568
|SANTORO CRIACCI RITA
|1.564
|TERZANO PIETRO, RAFFAELE, PAOLO (DETTO PIERPAOLO)
|1.481
|GENTILE STEFANIA
|1.340
|CARUSO PIERLUIGI
|1.323
|LEVA MARCO
|1.166
|NIRO ADRIANA
|1.166
|GENTILI ALBERTO
|1.008
|LAEZZA GIUSEPPA
|352
|FORZA ITALIA
|Voti: 13.627 (9,38%)
|CAVALIERE NICOLA
|1.931
|D'EGIDIO ARMANDINO DETTO ARMANDINO
|1.535
|DI BAGGIO ROBERTO
|1.319
|SCARABEO MASSIMILIANO
|1.169
|ROMAGNUOLO NICOLA EUGENIO DETTO NICO
|1.028
|COLACI RITA LISIA
|956
|ARENA GIOVANNA
|910
|SCIULLI POMPILIO
|897
|LALLI CLAUDIA CARMEN
|809
|DI BARTOLOMEO MICHELE
|744
|CIARNIELLO DOMINIK
|405
|IANIRO ALESSANDRA
|357
|MARASCA ROBERTA DETTA EINZING
|310
|ZULLO CHIARAMARIA DETTA CHIARA
|266
|SANZO' FRANCESCA
|138
|DE LEO MARIELA
|111
|MASTRONARDI LINO
|100
|D'ANTUONO ANTONELLA
|82
|DI LORENZO CARMELA
|55
|NIGLIO TOMMASO
|51
|PARTITO DEMOCRATICO
|Voti: 13.122 (9,03%)
|FACCIOLLA VITTORINO
|4.078
|FANELLI MICAELA
|2.259
|LALLI CARMELA
|1.598
|CHIMISSO MARIA
|873
|LOMBARDI FRANCESCO
|702
|MARCANTONIO PASQUALE
|684
|SARDELLI SERGIO
|680
|MAZZA VANDA
|607
|PALOMBO MARIATERESA
|604
|COROMANO LUCA
|544
|SARACINO ANNA MICHELINA
|392
|GIAMMARIA CARLA
|240
|DI STEFANO MARIAROSARIA
|208
|PRIMIANO FRANCESCA
|199
|CERIO PASQUALE
|173
|IZZI CLAUDIO
|127
|GIULIANO PASQUALE
|97
|BERTONE ENZO
|57
|SARACINO ANDREA
|16
|DI MARTINO GIUSEPPE
|2
|ORGOGLIO MOLISE
|Voti: 12.122 (8,34%)
|COTUGNO VINCENZO
|3.308
|CEFARATTI GIANLUCA
|1.783
|MATTEO PAOLA
|1.144
|SEBASTIANO FABIO
|1.063
|D'AMBROSIO DONATO
|964
|NARDACCHIONE MICHELE
|843
|UCCIFERRI CARMEN
|770
|SCINOCCA ROBERTA
|678
|PERRETTA ENRICO
|537
|DI PASCALE FILOMENO
|487
|PERNA GREGORIO
|372
|COLANTUONO CARMINA (DETTA CARMELINA)
|337
|MARINELLI GABRIELLA
|301
|BORRELLI ERRICO
|246
|SUCCI VITTORIA
|228
|SPICCIATI SIMONA
|210
|GALASSO ANTONIO
|197
|PARENTE PATRIZIA
|195
|BUCCHICCHIO MARCO
|143
|NORANTE VALENTINI GIULIO
|70
|LEGA SALVINI MOLISE
|Voti: 11.956 (8,23%)
|ROMAGNUOLO AIDA DETTA EDI
|1.682
|CALENDA FILOMENA DETTA MENA
|1.217
|CICCARELLA DOMENICO
|866
|TRAMONTANO ALBERTO
|807
|DI CRISCIO UGO
|757
|PETRONI LUIGI ANTONIO
|655
|DE ANGELIS ROBERTO
|352
|MINNILLO GIULIA
|283
|FRANGIONE LUIGI
|267
|MOLINARI NATALINO
|213
|PETRUCCELLI ANTONIO
|190
|TIERI PASQUALE
|184
|SELVAGGIO ANTONIO
|150
|IAFELICE FRANCESCA
|127
|CAPPELLO ENRICHETTA
|123
|SPADANUDA LORENZO
|111
|PERPETUA ANGELA
|76
|AMATUZIO CARMINE BARTOLOMEO
|74
|PALLOTTA RITA
|19
|CORFIATI GIULIANA
|13
|POPOLARI PER L'ITALIA
|Voti: 10.351 (7,12%)
|NIRO VINCENZO
|2.236
|DI LUCENTE ANDREA
|1.686
|TEDESCHI ANTONIO
|1.256
|ANTONACCI BARTOLOMEO DETTO LEO
|1.183
|FARESE CATIA
|734
|STICCA ANGELO
|616
|DI BAGGIO DOMENICO
|529
|DE TURRIS RAFFAELE
|453
|DI PILLA GIUSEPPE
|364
|MANCINI ANGELA NANELLA
|351
|DI BELLO GIOVANNA
|321
|CASTELLI ELISEO
|304
|MORRONE DAVIDE
|272
|MARTINO GIOVANNI
|264
|FERRARA DOMENICO DETTO MIMI'
|194
|LIBERANOME PAOLA
|155
|D'AVERSA DONATELLA
|73
|ROMAGNUOLO ANNA
|73
|ZURLO ROBERTA
|73
|KHALAF SARAH
|63
|UNIONE DI CENTRO
|Voti: 7.429 (5,11%)
|MICONE SALVATORE
|1.738
|TRAVAGLINI NICOLA
|1.526
|SABUSCO GIUSEPPE
|656
|QUICI GIOVANNI
|608
|IZZI DOMENICO DETTO MIMMO
|584
|MELLILLO VINCENZO SALVATORE
|534
|CAPODAGLIO FEDERICA
|529
|DI NUNZIO DOMENICO
|460
|MARCOVECCHIO LINDA ROSA
|410
|SACCHETTI PAOLA
|380
|VARRICCHIONE MARIATERESA
|279
|DI PIETRO GIULIA
|236
|D'ANGELO MONICA
|163
|ROSA MICHELANGELO
|117
|BUONDONNO BIANCA
|106
|SILVESTRI TIZIANA
|94
|DI PRETE SONIA
|67
|TARTAGLIA ANGELA RAFFAELA
|48
|BIELLO FILOMENA
|34
|ESPOSITO ANNA
|5
|FRATELLI D'ITALIA
|Voti: 6.461 (4,45%)
|PALLANTE QUINTINO VINCENZO
|1.844
|DI SANDRO FILOTEO
|1.492
|CECANESE GIANFEDERICO
|454
|MANCINI GIOVANCARMINE
|435
|RIVELLINO LUCIA MARINA
|369
|BUCCI LUCIANO
|354
|PADUANO LUCIANO FIORAVANTE
|296
|MISTICHELLI CLAUDIA
|268
|MELE COSIMO DAMIANO
|255
|MANES SABRINA
|231
|ROMANAZZI RUGGIERO
|204
|RICCI MICHELE
|93
|ZEZZA LOREDANA
|66
|ANTENUCCI ANTONIETTA
|54
|PITISCI ROSSELLA
|50
|MANNA CHIARINA
|45
|DI LELLA KATIA
|33
|CERICOLA MICHELE
|29
|FANTILLI MARIANGELA
|18
|CARANCI CHRISTIAN
|3
|IORIO PER IL MOLISE
|Voti: 5.204 (3,58%)
|IORIO ANGELO MICHELE
|2.106
|SCUNCIO ELEONORA
|734
|LOMBARDI GIACOMO
|678
|SILVESTRI ANTONIO
|543
|CROLLA ANGELA MARIA
|513
|VITAGLIANO GIANFRANCO
|472
|BARILONE MARIA DOMENICA
|280
|BERARDO MANUELA
|205
|NUCCI NUNZIATINA
|168
|REA SILVIA
|129
|STINZIANI PIETRO
|59
|DEL RICCIO LEONARDI
|58
|SCIULLI ANTONIO JOSE'
|31
|COSTA ELENA
|21
|PATRIARCA ANGELO
|21
|LOMBARDOZZI SABRINA
|21
|DI BIASE LUCIA
|18
|SIRAVO EDOARDO
|10
|MASTROGIOVANNI LUIGI
|7
|CASA ERNESTO
|7
|LIBERI UGUALI PER IL MOLISE
|Voti: 4.784 (3,29%)
|TOTARO FRANCESCO
|1.263
|DE BENEDICTIS LIDIA
|798
|DURANTE MICHELE
|517
|GRECO LAURA
|453
|POZZUTO DONATO
|426
|MINICHIELLO TONINO
|317
|ALTOPIEDI LUIGIA (DETTA GIGETTA)
|230
|MANUELE SANDRA
|189
|PETRARCA ERIKA
|142
|MASTRANGELO MILVA
|133
|DE MARCO BARBARA
|119
|FRASCA ALESSANDRO
|114
|ASSENTE DANIELA
|112
|DI NEZZA GIUSEPPE
|99
|TRIVISONNO ANTONIO
|91
|MANCINI VINCENZO
|73
|CANNARSA EDUARDO
|66
|AURISANO ANNA
|49
|PALLADINO VALERIA
|49
|MOVIMENTO NAZIONALE PER LA SOVRANITÀ
|Voti: 3.924 (2,70%)
|PERRELLA CARLO ANTONIO
|1.348
|DEL GOBBO MARCELLA
|370
|IALONARDI LUIGIA
|341
|PAOLUCCI DAVIDE
|310
|PALUMBO PASQUALE
|290
|MANCONE CARMELA FEDERICA
|271
|GATTA ANTONELLA
|194
|BACCARO FRANCESCA
|192
|PERNA LUCIANO
|187
|PASQUALE CARMINE
|185
|SALUPPO GIUSEPPE
|172
|FIOCCO GABRIELLA VITTORIA
|171
|FRASCATORE ESMERALDA
|102
|NAPOLETANO MICHELE FRANCO
|100
|LENA VINCENZO
|79
|LAZZARO FILOMENA
|53
|D'ERCOLE ANGELA
|50
|MARTELLI ANTONIO
|31
|LUISI LIBERO
|11
|MOLISE 2.0
|Voti: 3.459 (2,38%)
|NERI PIERO
|892
|SALVATORE ALESSANDRA
|850
|D'ELIA GIUSEPPE
|483
|CARRIERO COSTANZA
|405
|D'AMICO SALVATORE
|368
|DI CRISTOFARO FRANCESCA
|335
|RIVELLINI GIOVANNINA
|116
|D'ALESSANDRO VITTORIO
|100
|COLELLA ROBERTO
|94
|FIORILLI ROCCO
|73
|SALVIONE ANNALISA
|67
|PERSICHILLI GIUSEPPE
|59
|GENTILE ROSANNA
|53
|DI DONATO ANGELO ANDREA
|51
|CICCARELLO ALESSIO
|40
|SIMONE ADELAIDE
|37
|GALASSO CLEMENTINA DETTA DINA
|35
|D'OTTAVIO CARMINE
|29
|DE VIVO ROSARIA
|29
|DI STELLA CATERINA
|22
|UNIONE PER IL MOLISE
|Voti: 3.233 (2,22%)
|FERRAZZANO VINCENZO
|1.231
|CIOCCA SALVATORE
|513
|MINISCALCO MARCELLO
|356
|DI PIETRO CRISTIANO
|338
|IOFFREDI DOMENICO
|307
|TOSTO ALICE
|192
|MANCINI ADELMO
|150
|MATALONE BEATRICE
|127
|MANCINI FELICETTA
|58
|AVORGNA NICOLA
|51
|MESSINA SERENA
|37
|MASSARI NUNZIA
|33
|GIORIO MARIA JOSE
|21
|BUONSENSO ANGELAMARIA
|7
|VALENTE DANIELE
|3
|GIANGIOBBE MARIA ROSARIA
|3
|PALUMBO ROBERTO
|2
|FAZIOLI SERGIO
|0
|PETRARCA MARIA PIERA
|0
|DE MARCO GERMANA
|0
|IL MOLISE DI TUTTI
|Voti: 2.716 (1,87%)
|NAGNI PIERPAOLO
|1.168
|DI FRANCIA SALVATORE
|323
|FATICA ANTONIO
|185
|RAINONE GIULIANO
|176
|ORIENTE MARIO
|122
|PALERMO DI MEO GIOVANNA DETTA DI MEO
|116
|DE BENEDICTIS GIUSEPPE
|99
|CICCHINO MASSIMILIANO
|80
|DE SANCTIS RAMONA
|79
|CALABRESE MARIA
|76
|STAFFIERI ENRICO
|71
|ALBANESE LUCIA
|61
|VERDE SIMONA
|58
|RANIERI PULCHERIA
|44
|SCOCCA ANTONIO
|38
|MARINO AIDA
|27
|D'AGOSTINO DAVIDE
|21
|D'ALESSANDRO MIRELLA
|9
|BIONDI LUIGI
|9
|DI FABBIO MAURO
|2
|IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
|Voti: 603 (0,41%)
|PALMISCIANO ERICA
|88
|MORESE MICHELE
|85
|DI CIENZO GABRIELE
|83
|PISERCHIA MARIA
|73
|ROSA MICHELE
|39
|DE CATA MELANIA
|26
|TAMBURRINI ROBERTO
|13
|CORDONE PASQUALINO
|12
|MIRALDI ANTHONY
|9
|IACIOFANO ANNA
|4
|MAFFEI BARBARA
|2
|TUCCI STEFANIA
|2
|LOMBARDI ARMANDO
|0
|GUZZON GIANCARLA
|0
|VERNA VINCENZO
|0
|CASAPOUND ITALIA
|Voti: 477 (0,33%)
|BRUNO FRANCESCA
|63
|DI GIACOMO AGOSTINO
|60
|DEL ZOPPO NICOLA
|53
|FAZIO FEDERICO
|45
|SCARABEO NICANDRO
|40
|APRILE ALBERTO
|35
|VILENO LINO
|24
|DIGREGORIO FRANCESCO
|15
|MORMILE ANDREA
|14
|ANTONILLI SIMONE
|10
|MORRONE PASQUALE
|3
|MORRONE ROBERTA
|3
|FLORINDI LUCREZIA
|2
|CAVALIERO LAURA
|0
|D'ORSO ANTONELLA
|0