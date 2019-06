Ballottaggi, ancora poche ore per votare: seconda rilevazione, affluenza a picco

I seggi chiuderanno alle 23: lo spoglio inizierà immediatamente. Rispetto al 26 maggio scorso, il dato del capoluogo mostra un calo percentuale di circa 16 punti

CAMPOBASSO. Seconda rilevazione dell’affluenza alle urne nei due Comuni del Molise interessati dal turno di ballottaggio.

Alle 19, gli aventi diritto al voto che si sono recati alle urne a Campobasso sono stati il 37,37% degli aventi diritto, cioè 16.307 elettori: alla stessa ora, il 26 maggio, la percentuale era molto più alta, il 53,57%.

La differenza, in negativo, è di 16,2 punti percentuali. Sempre nel capoluogo, a mezzogiorno, aveva votato il 16,76 degli aventi diritto. Il 26 maggio, al primo turno, invece il 19,35.

Stesso discorso a Termoli, alle 19 ha votato il 31,15 per cento degli aventi diritto, cioè 9.016 elettori. Il 26 maggio si era recato alle urne il 53,57. Una differenza percentuale, al momento, del 22,42%. A mezzogiorno è stato certificato il 13,75% degli elettori, due settimane fa il dato percentuale si era attestato, sempre alla stessa ora, al 21,01%.

Come già detto, potrebbe aver inciso e non poco la domenica fuori porta che in molti avranno deciso di trascorrere, nella considerazione che i seggi chiudono, comunque, alle 23.

