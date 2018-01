Calcio, Isernia alla prova Guglionesi

Alla vigilia della trasferta in basso Molise i biancocelesti guardano a qualche infortunio e alla qualità dell’avversario, quinta forza del Campionato. Il tecnico pentro spera di recuperare gli infortunati. Squalificato Di Lonardo

ISERNIA. Isernia alla prova Guglionesi. L’inizio 2018 è stato brillante e a suon di risultati per la capolista, che ha liquidato le prime tre avversarie con vittorie schiaccianti. La quarta tuttavia è un cliente scomodo, di quelli qualitativamente impegnativi. Guglionesi è attualmente la quinta forza del campionato, che ha dovuto cedere lo scorso turno contro il quotato Vastogirardi anche se di misura e al termine di una gara molto combattuta al Castaldi di Roccaravindola. E pensare che proprio dal Guglionesi il team di mister Grossi ha acquistato il bomber Montechiari, ex di lusso di cui il tecnico neroverde non ha potuto disporre. Mezza pena, considerato che chi è andato in campo ha dato il meglio, lo sa bene il Vastogirardi e lo sa anche bene l’Isernia, che domenica dovrà recarsi nella tana di Consolazio e soci, sul proprio campo difficili da battere e con il dente avvelenato per la disfatta dello scorso turno.

Per gli amanti delle statistiche la compagine bassomolisana è quota 32 punti, con la sola sconfitta di sabato scorso nelle ultime tre gare dove ha collezionato 6 punti. Fra le mura amiche il Guglionesi ha numeri da capolista: su 8 gare disputate 7 sono quelle vinte e una sola sconfitta proprio ad opera del Vastogirardi e sempre di misura (0-1). Per il resto, in totale, 10 vittorie 2 pareggi e 6 sconfitte, con 24 gol fatti e 13 subiti.

Numeri da tenere bene a mente e che il tecnico biancoceleste ha già sondato con attenzione, dovendo affrontare una trasferta non certo paragonabile alle ultime. Sarà importante non sbagliare l’approccio alla partita, anche perché il campo del Guglionesi è in sintetico e lì, come spesso detto e affermato dall’Isernia, la squadra si esprime al meglio. Stavolta la rosa non sarà al completo e il team del presidente Mariani ha qualche problemino con l’infermeria e la squalifica di Di Lonardo, che dovrebbe essere rimpiazzato da Milanese in difesa. Di Matteo è alle prese con un problema alla spalla, ma dovrebbe farcela, Fasulo e D’Ovidio noie al ginocchio, si attendono solo i risultati della risonanza per valutare e per Saulino affaticamento muscolare. Mister Di Rienzo dovrebbe recuperarli in extremis un po' tutti, la rifinitura settimanale prima della gara sarà decisiva per fare il punto esatto della situazione.

Non dimentichiamo che l’Isernia è la capolista, con numeri che parlano da sé: 49 punti, tutte vittorie, solo una sconfitta e un pareggio rispettivamente con Vastogirardi e Termoli! In trasferta l’Isernia ha sempre vinto e nel complesso ha subito pochissimo (solo 9 reti) realizzandone ben 50! Numeri eloquenti che non possono lasciare certo adito a timori reverenziali di sorta verso chiunque, figurarsi contro il Guglionesi, ma si sa, il calcio è bello perché imprevedibile e una delle caratteristiche del team neroverde è proprio l’imprevedibilità. Il Vastogirardi intanto sabato dovrà vedersela col Venafro a Pedemontana, un duello a distanza che continua e sarà un po' il leitmotiv di questo Campionato fino alla fine: le due sorelle dell’Eccellenza molisana si daranno battaglia fino all’ultima giornata e a premiare non sarà lo scontro diretto, quanto la continuità dei risultati domenica per domenica.

Dp