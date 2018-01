Finale di Coppa, le disposizioni della FIGC

Nella riunione presso il CR Molise a Campobasso sono state diramate le direttive inerenti all’evento del 4 febbraio in programma ad Isernia. Biglietto unico 10 €, gratuito fino a 14 anni

La FIGC Molise emana le direttive sulla finale di Coppa Italia. Presso la Federazione a Campobasso riunione organizzativa per la finale di Coppa tra Tre Pini Piedimonte Matese – Vastogirardi, in programma domenica 4 febbraio presso lo Stadio “Mario Lancellotta” di Isernia con inizio alle ore 14,30.

I tifosi del Vastogirardi occuperanno la tribuna coperta dello stadio, il settore opposto sarà riservato ai tifosi del Tre Pini Matese.

Il prezzo unico del biglietto è di euro 10 cosi come stabilito dalla FIGC.

L’ingresso è gratuito per i ragazzi fino a 14 anni.

Sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita presso le seguenti attività site a Vastogirardi: Bar Sport, Bar Centrale, Vins cafe' e presso Negozio Alimentari di Bisciotti Marisa.

Per gli accrediti stampa tutte le testate interessatre dovranno comunicare i nominativi del giornalista e l’operatore inviati entro il giovedì precedente alla gara. Per tutti i dettagli collegarsi al sito ufficiale della FIGC CR Molise

Dunque per il terzo anno consecutivo Isernia sarà la sede della finale di Coppa e per il terzo anno di seguito il Vastogirardi è in finale. Il 4 febbraio tutti i campionati regionali saranno fermi per concentrare le attenzioni all’evento sportivo tricolore. Questa volta L’Isernia, squadra capolista in Campionato, non sarà della contesa, un dato che conferma il fascino tutto particolare e imprevedibile di questa competizione. A contendersi l’importante trofeo col team gialloblu altomolisano sarà il Tre Pini Matese alla prima finale di Coppa Italia della sua storia, mentre il Vastogirardi proverà a vincerla per la seconda volta, dopo averla persa lo scorso anno ai danni del Macchia con due colpi di Sisti e Minopoli. Nel 2016 si aggiudicò il trofeo (primo della sua Storia) battendo il Venafro ai rigori.

Dp