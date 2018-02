Sport e disabilità: Isernia ospita la ‘Volley Week’ di Special Olympics

Per la prima volta si svolgeranno al PalaFraraccio i giochi regionali di pallavolo unificata. L’appuntamento è fissato per domani mattina

ISERNIA. Anche Isernia è in prima linea per l’inclusione dei ragazzi con disabilità grazie allo Special Olimpics, un programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva.

Domani 16 febbraio, infatti, dalle ore 10 alle ore 12, presso il PalaFraraccio, si svolgeranno per la prima volta i giochi regionali di pallavolo unificata Special Olympics del Molise, rivolti a squadre composte da giocatori con e senza disabilità intellettiva. Quest’evento è stato organizzato dal direttore Team Isernia Special Olympics Giuseppe Forte, con il patrocinio del Comune di Isernia e la collaborazione della Asd Pallavolo Isernia.

La ‘Volley Week’ di Special Olympics è un evento nato dal desiderio di promuovere questo sport nelle scuole, coinvolgendo nella stessa squadra giovani atleti con e senza disabilità intellettive. La settimana della pallavolo è anche una chiamata all’azione rivolta a quei team che ancora non praticano questa disciplina così da cogliere l’occasione per sperimentarla per la prima volta.

“Lo sport unificato – evidenziano gli organizzatori - è, da sempre e in ogni disciplina, lo strumento essenziale per creare opportunità di crescita in una società sempre più aperta ed inclusiva. Alla manifestazione parteciperanno gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Isernia con disabilità intellettiva accompagnati anche da qualche compagno e dai docenti.

Unisciti al nostro gruppo Whatsapp per restare aggiornato in tempo reale: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063