Calcio regionale: si gioca alla vigilia di Pasqua

Cambiano ancora le date per le partite di Eccellenza e Promozione

Le gare della 26° giornata, undicesima di ritorno, dei campionati regionali di Eccellenza e Promozione in programma nel weekend del 24 e 25 marzo, posticipate in un primo momento al 4 aprile, sono state programmate al 31 marzo con fischio d’inizio fissato per le ore 15. Il tutto è stato stabilito dal Consiglio direttivo del Comitato Regionale Molise, che ha annunciato il rinvio da mercoledì 4 a giovedì 5 aprile delle gare di andata dei quarti di finale del torneo juniores per le squadra delle massime serie regionale impegnate in eventuali recuperi il 4 aprile.

Dunque, questo weekend sarà privo di incontri nella nostra regione per quel che riguarda i campionati di Promozione ed Eccellenza.

