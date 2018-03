A Isernia il 14esimo memorial nazionale di karate "Marcello Canonico”

La manifestazione agonistica a carattere nazionale di scena domani al Palafraraccio, organizzata dall’asd Karate Team Isernia del M° Peppe Di Lemme con il patrocinio dall’Assessorato Regionale allo Sport della Regione Molise



ISERNIA. Di scena domani, al Palafraraccio di Isernia, 14esima edizione del Memorial Nazionale di Karate “Marcello Canonico”, manifestazione agonistica di carattere nazionale, organizzata dall’asd Karate Team Isernia del M° Peppe Di Lemme e patrocinata dall’Assessorato Regionale allo Sport della Regione Molise.

Oltre 500 atleti provenienti da tutt’Italia (è a numero chiuso e ad invito) tra cui moltissimi campioni, che si daranno battaglia al cospetto di oltre 40 arbitri specializzati nella disciplina del combattimento capeggiati come sempre dal capo delegazione Giuseppe Zaccaro.

Una gara che godrà anche del supporto morale della Federazione FIJLKAM regionale del Molise - settore karate, e soprattutto dall’ACSI, Ente di Promozione Sportiva rappresentativo nel settore karate molisano.

Parteciperanno diversi campioni italiani, atleti di livello europeo e mondiale. L’Ingresso, come sempre, è gratuito per gli appassionati e per tutti coloro che vorranno trascorrere una mattinata all’insegna dello spettacolo e dell’agonismo.

Hanno garantito la loro presenza, il delegato CONI di Isernia dott.ssa Elisabetta Lancellotta, l’assessore allo sport al Comune di Isernia dott.ssa Antonella Matticolli e il dott. Lorenzo Lommano.

