Isernia, successo per il memorial di karate ‘Marcello Canonico’

La manifestazione, di scena al Palafraraccio la Domenica delle Palme, ha visto la partecipazione di società di prestigio del panorama sportivo nazionale e mondiale

ISERNIA. E’ giunta a conclusione l’edizione 2018 del memorial di karate ‘Trofeo Marcello Canonico’, di scena domenica scorsa al Palafraraccio di Isernia.

Presenti 412 atleti appartenenti a 46 società rappresentative di 8 regioni italiane (Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Lazio, Abruzzo, Marche e chiaramente Molise).

In gara atleti e organizzazioni sportive che militano ai vertici del ranking nazionale e mondiale, per citarne alcuni: c’erano la Shizoku karate Avellino, il Shirai club S. Valentino, il Champion center Napoli insieme ai tecnici Massimo Portoghese, allenatore della nazionale giovanile, Antonio Califano, già allenatore della nazionale, master e tecnico di due atleti di altissimo profilo quali Luca Maresca e Gianluca De Vivo. E ancora, Rosario Rugiero, classificatosi alle prossime Olimpiadi giovanili, Emilio Fotino, Teo Fiore, in gara con il figlio Matteo che vanta un primato alla Coppa del Mondo e un secondo posto ai Campionati Europei junior. Gradita, inoltre, la presenza di Michele Giuliani, ex atleta delle fiamme gialle, con il su team.

Ottima la prestazione degli atleti della Karate Team Isernia che hanno conquistato il primo posto con Simone Morgillo, nella categoria junior 68 kg, e con Daniele Cerrato, nella categoria senior 84kg. Niente podio ma comunque ottime prestazioni anche per Ermanno Midea, Francesco Torraco, Gianfranco Abrizio, Angelo Petrarca, Francesco Matticoli, Mario Feola e Alessandro Di Lemme, all’esordio nelle competizioni agonistiche.

Molto soddisfatto dei risultati raggiunti si è detto il tecnico Giuseppe Di Lemme, il quale ha inteso ringraziare, a margine dell’evento sportivo, l’amministrazione comunale pentra nelle persone dell’assessore allo Sport Antonella Matticoli e del Vice Sindaco Cesare Pietrangelo, e la delegazione provinciale del CONI, ovvero il delegato Elisabetta Lancellotta.

“Non solo hanno dato un supporto fattivo alla buona riuscita della manifestazione – ha dichiarato Di Lemme - ma hanno confermato, con la loro presenza costante all’iniziativa, la vicinanza al mondo sportivo, fondamentale nella formazione della personalità di ogni individuo. Un ringraziamento, infine, alla Regione Molise, che ormai da 19 anni contribuisce e supporta questo evento, ormai consolidato nel calendario delle più prestigiose realtà del karate presenti in Italia”.

CLASSIFICA FINALE

Classifica Assoluta Società Regione Tot asd shizoku karate avellino CAMPANIA 152 ASD PIELLE - TEAM FIORE CAMPANIA 114 SHIRAI CLUB S.VALENTINO CAMPANIA 107 HI. OTSUKA KARATE CLUB ABRUZZO 64 Asd Tiger's Style CAMPANIA 38 A.S.D. Workout CAMPANIA 37 A.S.D ELAN CAMPANIA 36 ASD KARATE TEAM ISERNIA Molise 34 gruppo sportivo ass,naz,carabinieri CAMPANIA 33 A.S.D. CASTELNUOVO KARATE ABRUZZO 28

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063