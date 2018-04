Judo, doppio argento per i fratelli Centracchio

I fratelli isernini ancora sul podio, stavolta European Judo Cup: Luigi a Berlino, Maria, a Dubrovnik



ISERNIA. Questa volta non è risuonato l’inno di Mameli, ma la famiglia Centracchio, in due diverse competizioni europee, continua a regalare lo stesso emozioni e soddisfazioni al Molise e al judo italiano.

Impegnati, infatti, a Dubrovnik, Maria, e a Berlino, Luigi, i due fratelli, accreditati entrambi con la testa di serie n. 2, hanno conquistato due splendide medaglie d’argento che li consacrano ancora di più nell’olimpo del judo mondiale in un 2018 che finora è davvero da incorniciare.

In Croazia, la 23enne portacolori delle Fiamme Oro della Polizia di Stato ha replicato la prestazione del mese scorso di Zurigo, piazzandosi al secondo posto all’European Judo Cup nella categoria “Senior – 63 kg”.

Maria, dopo aver superato nella fase preliminare la francese Yasmine Horlaville con un Ippon, ha affrontato in semifinale la serba Tea Tintor, battendola grazie ad un waza-ari. Poi la finale contro la francese Cloe Yvin che si è imposta sulla isernina dopo circa un minuto e mezzo con un ippon.

Più “faticato” il percorso per il più piccolo, Luigi, che, accompagnato dal papà-allenatore Bernardo, ha partecipato all’European Judo Cup riservata ai Cadetti, iscritto nella categoria “66 kg”. Con alle spalle lo splendido successo dello scorso febbraio in Spagna, il 16enne ha dovuto superare ben quattro turni preliminari, battendo in successione l’olandese Niels Thijssen, il turco Niyazi Gokcen, il serbo Milan Cvijic e quindi l’austriaco Jacob Wiesinger (tutti per ippon). Poi, in semifinale, è stata la volta dell’estone Deniel Nuriev a doversi inchinare alla maggiore abilità e forza dell’italiano. In finale, Luigi Centracchio si è ritrovato di fronte il tedesco Dennis Mauer, padrone di casa che, dopo 2 minuti e 23 secondi si è imposto per ippon, anche se la decisione dell’arbitro ha lasciato quantomeno “perplessi”.

Un po’ di amarezza, dunque, superata, però, dalla certezza che i due campioni avranno modo di rifarsi nei prossimi impegni.

Camillo Pizzi



