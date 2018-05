Campionati nazionali universitari 2018, l’Unimol scalda i motori

Coinvolti anche 11 comuni che ospiteranno gare ed eventi socioculturali dal 18 al 27 maggio. Novità calcio a cinque femminile e sport paralimpici

CAMPOBASSO. L’Università del Molise, con i Campionati Nazionali Universitari 2018, è pronta a (ri)vivere ‘Momenti di gloria’, dal 18 al 28 maggio prossimi, in omaggio al titolo del celebre film sulle Olimpiadi del 1924 di Hugh Hudson che ricorda quali sono le vere “medaglie”. L’opera, entrata nella storia con l’amicizia-rivalità tra due studenti e, soprattutto, con la sequenza iniziale in cui si vede la squadra dei velocisti dell’Inghilterra mentre si allena su una spiaggia bianca con il sottofondo della musica composta da Vangelis, colonna sonora che gli permise di vincere l’Oscar. Ed è lo stesso spirito con cui l’ateneo molisano, in collaborazione con i Comuni di Campobasso, Isernia, Termoli, Riccia, Filignano, Mirabello Sannitico, Ferrazzano, San Giuliano del Sannio, Venafro, San Giuliano di Puglia e Agnone, la Regione Molise e le Province di Campobasso e Isernia, si avvicina a questa “Olimpiade nazionale”.

La manifestazione è stata presentata ufficialmente questa mattina, nella sala del Consiglio del Rettorato in via de Sanctis a Campobasso, alla presenza del rettore dell’ateneo, Gianmaria Palmieri; del presidente del Comitato organizzatore, l’ex questore di Campobasso, Raffaele Pagano; del presidente del Centro Universitario Sportivo del Molise, Maurizio Rivellino; del coordinatore delle attività sportive del Cus Molise, Marco Sanginario e del delegato del rettore per le attività Sportive, Germano Guerra.

Tra i numeri più importanti della manifestazione, si prevede la presenza media di 3-4mila persone tra atleti, dirigenti e tecnici che potranno partecipare anche ad eventi sociali e culturali organizzati nei Comuni coinvolti e costituiranno una vetrina notevole per l’intero territorio molisano, garantendo una grossa ricaduta economica anche nel campo della ristorazione e della ricettività. A livello sportivo, spiccano le novità costituite dal calcio a cinque femminile (a livello promozionale, che disputerà le sue gare a Riccia), dal tennis, dalle discipline paralimpiche. Per quanto concerne la pattuglia molisana, la squadra maschile di calcio a cinque cercherà di replicare l’oro di Catania sfruttando la spinta del pubblico amico, così come la karateka Lisa Sandonnini. Intanto, i motori si scaldano e, tra nove giorni, si accenderà l’ideale fiamma olimpica con la cerimonia inaugurale al Palaunimol di via Manzoni a Campobasso a partire dalle 17 nel segno dell’amicizia basata sul rispetto dell’altro e sulla grande passione per lo sport.

Antonio Di Monaco

