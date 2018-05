Volley, finale di stagione col botto per la Emmetti Pallavolo Isernia

La formazione pentra si prepara a due appuntamento clou, di cui lo spareggio per l’accesso alla serie D

ISERNIA. Ore decisive per la Emmetti Pallavolo Isernia. Attesa per la finale spareggio per l'accesso alla serie D ma anche per le due finali nazionali raggiunte con l'under13 e under14 maschile, la prima a Cosenza dal 24 al 27 maggio, la seconde a Catania dal 15 al 17 maggio.

Appuntamento clou sarà, come anticipato, lo spareggio con la Fortitudo Volley Teramo per il salto di categoria. Prima gara in agenda lunedì 14 proprio in Abruzzo, con ritorno in casa mercoledì 23, alle 19.30, presso la palestra San Giuseppe Lavoratore. Risultato raggiunto dopo la vittoria della Prima Divisione.

Domenica 20 maggio, invece, sempre alla palestra S.G.L. di Isernia, si disputeranno le ‘final four’ di under18 maschile, le semifinali Emmetti Pallavolo Isernia vs Nuova Pallavolo Campobasso e Venafro Volley vs Pallavolo Termoli nel corso della mattinata, mentre il pomeriggio si giocherà la finale per aggiudicarsi il titolo regionale.

Impegni anche per l'under13 femminile con competizione organizzata in tre concentramenti: il primo oggi alla palestra di San Giuseppe Lavoratore, martedì 15 a Venafro e mercoledì 23 di nuovo a Isernia (palestra Sacro Cuore).

