Isernia già conquistata da Silva: l’allenatore annuncia obiettivi e strategie

Il trainer della squadra biancoceleste è stato presentato al Comune in conferenza stampa: “Puntiamo a una salvezza tranquilla togliendoci delle soddisfazioni. Sarebbe bello battere gli squadroni che inseriranno nel nostro girone”. Tifosi colpiti e dirigenza entusiasta per l’immediato feeling trovato con un professionista esperto

di Valentina Ciarlante

ISERNIA. Una folta schiera di tifosi ha assistito all’esordio di Massimo Silva da allenatore dell’Isernia Fc e sembra proprio che la sua sobrietà, insieme ai principi che ha enunciato, abbiano già lasciato un segno importante.

Tecnico esperto ed ex calciatore di serie A, il nuovo trainer biancoceleste si è presentato a stampa e tifosi nella sala Raucci di Palazzo San Francesco, annunciando strategie e obiettivi della stagione che prenderà ufficialmente il via domenica 19 agosto con la Coppa Italia (il 2 settembre invece ci sarà la prima di campionato).

“Puntiamo a un campionato senza patemi d’animo – ha dichiarato - una salvezza tranquilla. Avremo una squadra equilibrata, che prevede il giusto mix di giovani forti e gente di esperienza. L’obiettivo è allestire un undici che possa togliersi anche qualche soddisfazione battendo gli squadroni che saranno inseriti nel nostro girone. Per noi deve essere un piacere affrontare certe team e magari sarebbe bello batterli”.

A fare gli onori di casa il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, il quale ha sottolineato quanto questa avventura sportiva della società portacolori della città sarà supportata dall’amministrazione comunale che, peraltro, si sta occupando dei lavori di rifacimento del terreno di gioco dello stadio Lancellotta, così come imposto dalla Lega nazionale dilettanti.

All’evento non potevano mancare tutti i vertici societari: il presidente Mario Mariani, il vice Piero Biscotti, il direttore tecnico Adelmo Berardo, il dirigente Giovanni Guadagnuolo e il preparatore atletico Filippo Argano.

“Con Silva c’è stata subito una grande empatia, per questo l’accordo è stato raggiunto naturalmente”, ha svelato Biscotti. Mentre Berardo, fautore dell’ingaggio del professionista che due anni fa conquistò una miracolosa salvezza col Campobasso, ha sottolineato la linea che si vorrà seguire nell’anno del ritorno nel torneo Interregionale: “La piazza bisogno di un campionato di assestamento e Silva è la persona giusta al posto giusto”.

Il tecnico pavese e ascolano di adozione, quell’esperienza in Molise non l’ha certo dimenticata. Così come ha bene impressi nella mente l’accoglienza trovata in questa terra e il calore dell’ambiente. Elementi che hanno pesato non poco sulla sua scelta di abbracciare il progetto della neopromossa Isernia.

“Ho trovato gente passionale e mi è piaciuta molta la voglia di fare calcio della dirigenza – le motivazioni del suo ‘sì’ al club - Per questo non ho avuto alcun dubbio e ho accettato con piacere. Sono arrivato da poco, ancora devo inoltrarmi in questa nuova realtà, ma il primo approccio è stato positivo e il contatto con le persone mi ha lasciato sensazioni molto belle. Le strutture ci sono, così come credo ci siano le condizioni per fare bene. Il Molise in passato mi ha portato fortuna e spero possa portarmi bene anche stavolta. All’epoca tutti i molisani, non solo i campobassani, mi accolsero nel migliore dei modi. Questa è una regione speciale, piane di bellezze naturali. Quando chiama, io rispondo”.

Volti noti. Oltre a giornalisti, tifosi, dirigenti ed esponenti dell’amministrazione comunale, ad ascoltare la parole di Massimo Silva dalla ‘platea’ c’era anche Vincenzo Mingione. Il centrocampista 27enne, capitano e bandiera dei biancocelesti, in queste ore ha avuto un colloquio con la società. Nelle prossime ore si conoscerà il responso sulla sua eventuale riconferma, anche perché subito dopo la conferenza stampa i vertici del club e Silva hanno svolto un summit di mercato per capire quali pedine mancano e verso quali figure indirizzarsi.

Mingione ha vestito la maglia biancoceleste dal 2009 sia in Eccellenza sia in serie D, con una unica parentesi a Fornelli nella stagione 2013/2014.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale https://www.facebook.com/groups/522762711406350/