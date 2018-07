Olympia Agnonese, dal Palazzolo arriva l’attaccante Tresoi Dezai

Classe 1995, nativo del Costa d’Avorio, vanta anche esperienze ad Agrigento, Messina e Siracusa. La società, intanto conferma in blocco Litterio, Cassese, Gentile, Venturini e Nyang

AGNONE. Tante conferme e due nuovi acquisti per il club granata. A vestire ancora la maglia del grifone ci saranno i difensori Piergiulio Litterio (’89), alla sua tredicesima stagione consecutiva con il Grifo, Luca Cassese (’92), terzo anno di fila in Alto Molise, gli under Pietro Paolo Gentile (’00), il portiere Simone Venturini (’98), l’attaccante Algasim Nyang (’99) , 33 presenze e tre reti nella scorsa stagione.

In entrata, invece, si registra l’arrivo del portiere slovacco classe ’99, Aleksander Kuzmanovic, impegnato lo scorso campionato ad Acireale (serie D, girone I), l’esterno di difesa, Antonio Calabrese (’99), scuola Napoli e proveniente dalla Primavera della Paganese. Infine il colpo a sorpresa arriva dall’intesa raggiunta con l’attaccante Ange Tresoi Dezai (’95). Nativo del Costa d’Avorio, Dezai vanta esperienze ad Agrigento, Messina, Siracusa e Palazzolo (serie D). A Siracusa la sua stagione migliore dove con 30 presenze ha collezionato 11 marcature.

“

Per il completamento della rosa che partirà per il ritiro fissato lunedì 30 luglio, siamo a buon punto – commenta entusiasta Marco Colaizzo -. Insieme alla dirigenza, al responsabile dell’area tecnica Mauro Marinelli e al team manager, Candido Ciccorelli – prosegue il numero uno - stiamo cercando di fare le cose per bene e mettere a disposizione del tecnico Antonio Mecomonaco un gruppo di qualità”. Infine conclude Colaizzo: “Noi ce la stiamo mettendo tutta e desidererei che facessero lo stesso gli enti preposti (Regione e Comune) al restyling dello stadio Civitelle. Per l’Agnonese giocare nel proprio impianto è e resta di vitale importanza”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale https://www.facebook.com/groups/522762711406350/