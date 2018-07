Isernia Fc, cresce il parco titolari: firma Daniele Frabotta

Il forte difensore ex Agnonese e Campobasso ha ceduto alla corte di Adelmo Berardo. “Qui per fare bene, ora il pubblico potrà riavvicinarsi alla squadra come ha sempre fatto”, le parole del direttore tecnico a IsNews. Sale l’attesa sulla composizione dei gironi. Nel raggruppamento F c’è l’ipotesi dell’inserimento del Bari e di altre due pugliesi

ISERNIA. Si chiama Daniele Frabotta l’ultimo acquisto dell’Isernia. E il nome di sicuro rappresenta un grande colpo viste le qualità di questo terzino destro, classe ’93 e vecchia conoscenza di mister Silva.

Il forte difensore di Arpino si candida a diventare un titolare inamovibile della squadra biancoceleste grazie alle sue esperienze passate in serie D. Si è messo particolarmente in mostra con il Campobasso guidato due anni fa dall’attuale allenatore della squadra pentra, ma anche nel corso dell’ultima stagione con la maglia dell’Agnonese. In precedenza ha militato con Messina, Frosinone e Lupa Roma e quest’anno ha deciso di restare nel torneo di Interregionale.

Il direttore tecnico Adelmo Berardo sta lavorando senza sosta per completare la rosa che comprende molti giovani promettenti e calciatori di esperienza. Insomma quel mix che tanto piace proprio al trainer pavese. In seguito alla conferenza stampa di presentazione di Massimo Silva, il responsabile del mercato dell’Isernia ha spiegato i motivi che lo hanno indotto ad accettare la proposta di Biscotti e Mariani. “Sono stato attratto da questa simpatica piazza che si riaffaccia nel calcio che conta – ha dichiarato Berardo - La società ha programmi seri ed idee molto chiare. L’Isernia è una neopromossa e secondo me necessita di un campionato di assestamento. La squadra è molto giovane e l’abbiamo valorizzata con quattro, cinque giocatori di esperienza, mi riferisco ad atleti di categoria o di categoria superiore”.

Il primo acquisto che farà la differenza però, secondo Berardo, è proprio il trainer. “È l’allenatore giusto per questa squadra e per questa piazza – ha aggiunto - Una piazza che conosce bene il calcio. Ora bisogna riavvicinare il pubblico che ha dimostrato in passato di saper stare accanto alla squadra. C’è una società con tanto entusiasmo e voglia di affermarsi. E c’è una tifoseria che spera di vivere una nuova e bella avventura sportiva».

Questione girone. L’ufficialità ci sarà solamente dopo il 29 luglio, ma già giovedì prossimo si potrà avere un quadro dei gironi della serie D.

Il 26 luglio infatti è il termine ultimo per integrare la documentazione relativa all’iscrizione al campionato e considerando che ci sono molte squadre in ‘bilico’, cioè che non hanno ancora depositato tutti gli atti regolamentari, risulta di fondamentale importanza capire quali club, in quella data, avranno ottemperato agli obblighi della Lega nazionale dilettanti. Il responso però ci sarà dopo che la Covisod avrà valutato il carteggio.

Nonostante questo da giorni ormai circolano insistentemente delle voci su come saranno composti i raggruppamenti e una delle ‘proiezioni’ più accreditate vede le molisane al cospetto oltre che delle abruzzesi e delle marchigiane (così com’è ormai consuetudine da anni), anche delle pugliesi.

Una notizia che se confermata creerebbe maggiore attrattiva per il campionato dell’Isernia, con la squadra pentra che si troverebbe ad affrontare un team blasonato come il Bari, reduce da fallimento in serie B e quindi avente diritto a partecipare alla D.

Oltre al Bari (che spera anche nella possibilità di essere ‘ripescato’ in serie C), le altre pugliesi sarebbero il Bitonto e il Cerignola.

Per molti addetti ai lavori tale ipotesi risulta complicata poiché potrebbe anche aprire la strada a un girone F a 20 squadre, quindi all’inserimento in calendario di turni infrasettimanali.

Lo stesso mister Silva, a margine della sua presentazione a stampa e tifosi, ha parlato di questa ipotesi, strizzando l’occhio a una simile eventualità.

Se fosse cosi il Bari si candiderebbe al titolo, ma anche nelle Marche si sta lavorando per allestire delle rose molto forti, su tutte quelle di Matelica (arrivata seconda lo scorso anno) e di Recanatese (zeppa di vecchie conoscenze molisane come Sivilla e Borrelli) che al momento risultano le più competitive per la vittoria finale.

Valentina Ciarlante

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale https://www.facebook.com/groups/522762711406350/