Sulle Mainarde la 2^ edizione della manifestazione ciclistica ‘Cronoscalata Pizzone Valle Fiorita’

ROCCHETTA A VOLTURNO. Si svolgerà Sabato 4 Agosto 2018, nella splendida cornice dell’area della Mainarde del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) la 2° Edizione della manifestazione ciclistica denominata “Cronoscalata Pizzone – Valle Fiorita”, organizzata dalla Associazione sportiva “Rocchetta Bike”, avente sede a Rocchetta a Volturno (IS) e affiliata al Nostro Ente sportivo, l’ASI (Associazioni sportive italiane).

La gara competizione ciclistica vedrà i numerosi atleti sfidare il cronometro lungo un percorso di 10 km di ascesa con 668 mt. di dislivello e 20 tornanti, a partire dal borgo a Pianoro le Forme di Valle Fiorita alle ore 15:00.L’appuntamento col pubblico ed i partecipanti è dunque alle ore 15:00 in via Roma (zona Colle), con la partenza del primo concorrente ed alla fine della gara, la premiazione, presumibilmente intorno alle ore 18:00, vedrà assegnare numerosi trofei per il vincitore e i migliori piazzamenti.

In qualità di Presidente regionale ASI, mi congratulo con l’intero staff organizzativo ed in particolare con l’amico Giacinto Masucci, titolare della Rocchetta Bike e appassionatissimo e capace atleta, cui va tutto il mio sentimento di stima, convinto che eventi di questo tipo contribuiscano da un lato a promuovere lo sport e dall’altro a valorizzare la splendida cornice del nostro patrimonio ambientale.

