Futsal, Gianni Iacovino in forza alla Sporting Venafro

Il laterale ex Chaminade è uno dei pezzi pregiati del calcio a 5 molisano e vanta esperienze in serie superiori

VENAFRO Nuovo colpo di mercato della Sporting Venafro. La società, che militerà nel prossimo campionato regionale molisano di C1 di futsal, si è assicurata nelle ultime ore i servizi di Gianni Iacovino, laterale, giocatore di grandissima esperienza in serie superiori. A pochi giorni dall’acquisto di Carlo La Bella, quindi, arriva un altro “top player”, sempre dalla Chaminade.Iacovino, 27 anni, da più di 10 anni nel mondo del futsal, ha iniziato la sua carriera a Isernia, prima del passaggio alla Reggiana, dove ha vinto un campionato di serie B ed è quindi salito in A2. A2 in cui ha militato ancora tornando a Isernia, per poi affrontare una nuova sfida in B in Abruzzo, prima a Montesilvano e poi a Ortona. Lo scorso anno alla Chaminade di Campobasso.

“Sono molto contento di aver firmato con la Sporting – dice Iacovino –. Ho accettato questa sfida con passione e curiosità, consapevole che bisognerà mettere il massimo impegno per raggiungere il miglior risultato. I compagni che ho trovato qui sono forti, possiamo fare molto bene”.L’organico della Sporting Venafro, in vista dell’inizio della preparazione atletica e delle due sfide di Coppa Italia con cui inizierà ufficialmente la stagione agonistica, sta prendendo piano piano corpo e accredita la squadra guidata da mister Cimino come una delle favorite per la vittoria del campionato.

“Abbiamo deciso di avviare questo progetto con serietà e senso di responsabilità – spiega il Presidente Gianluca Primavera –. Serietà, in primo luogo, perché crediamo che lo sport sia un veicolo formidabile di messaggi sani, che si rivolgano ai ragazzi, ai più giovani e rimettano al centro alcuni valori, come la correttezza, l’onestà e lo spirito di sacrificio. Responsabilità, in secondo luogo, – spiega ancora Primavera – perché riteniamo di dover dare il miglior esempio possibile alle nuove generazioni e vogliamo farlo attraverso lo sport. Il futsal è una disciplina che attira sempre più ragazzi e insegna a stare in gruppo, a condividere gioie, dolori, a tendere una mano a chi è in difficoltà. La Sporting Venafro è questo: un progetto aperto, che dialoga con il territorio e vuole che il territorio cresca”. Per i più piccoli sono già aperte le iscrizioni per il settore giovanile, l’Academy.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale https://www.facebook.com/groups/522762711406350/