Lupi, ecco l'elenco completo dei nuovi acquisti. A ore l'arrivo del 'prescelto'

Tra i nuovi arrivi spiccano i nomi di Da Dalt, Improta e il polacco Branicki, si attende però il vero colpo mercato rappresentato dal senegalese Diop, mediano ex Potenza già vincitore dello scorso campionato di serie D

CAMPOBASSO. La nuova società targata Circelli corre sul mercato e continua a costruire il proprio organigramma. Non è una sorpresa l’ufficializzazione del tecnico Bruno Mandragora che ha già a disposizione diversi elementi che hanno firmato proprio in questi giorni. Andiamo quindi ad elencare gran parte della nuova rosa rossoblù.

In porta ci sarà Vincenzo Pezzella classe ‘99 proveniente dal Savoia, passando alla difesa troviamo Michele Spinelli terzino destro classe: ‘98 scuola Milan lo scorso anno al San Severo, Francesco Antonelli esterno destro classe: ‘99 vestirà il rossoblù dei lupi solo per questa stagione essendo un giocatore di proprietà della Sambenedettese. Niko Tommasini difensore centrale - classe: ‘92 anch’egli proveniente dal San Severo. Altra new entry è Fabio Del Prete terzino sinistro classe: ‘98 lo scorso anno al Savoia.

Passando al settore di centrocampo, dal Parma arriva il centrocampista Seck Ndiaga classe 1999, ancora dal Savoia invece l’altro centrocampista Matteo Palmieri anche lui under classe ‘98. In attacco mister Mandragora avrà a disposizione Christian Minchillo esterno classe: ‘00 in prestito dall’Ascoli, altro esterno è Pietro Martinelli classe ’00 frutto del settore giovanile della Pistoiese. Ed ecco invece i senior, elementi di assoluto valore ed esperienza ai quali la società sta affidando le chiavi dell’attacco. Già abbiamo presentato Franco Da Dalt ex Vibonese, fresco vincitore dello scorso campionato di serie D, Da Dalt è classe ‘87 come lo è anche Giancarlo Improta, per lui tanta esperienza tra serie C e serie D, in attacco ci sarà anche Il polacco Piotr Branicki classe ‘83 con 129 gol in carriera, l’ultima esperienza non proprio felice ad Avezzano dove in 13 presenze non è riuscito ad avere la soddisfazione del gol, a Campobasso però Branischi vuole riconfermare le stagioni più prolifere come quelle ad Arzachena con 31 gol in 3 stagioni, al sora 29 presenze e 14 gol e ad Aprilia 33 presenze 16 gol.

Questi i nomi fin quì ufficializzati ma a ore verrà presentato anche il gioiellino di questo calcio mercato, si tratta di un giovane talento del quale si parla molto bene nell’ambiente professionistico il suo nome è Osumane Diop mediano classe 94 lo scorso anno vincitore del campionato con il Potenza. Il ‘Prescelto’ , questo il nome dato in Basilicata a Diop, potrebbe essere a disposizione di mister Mandragola già domani, quando a San Bartolomeo in Galdo i giocatori lavoreranno per la prima giornata del ritiro.

