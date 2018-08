Olympia Agnonese – Campobasso: 1- 2, Branicky colora il derby di rossoblù

Al Civitelle d’Agnone i lupi passano il turno preliminare di Coppa Italia grazie alla doppietta dell’attaccante polacco



AGNONE. In alto Molise a festeggiare sono i circa cento tifosi del Campobasso giunti al ‘Civitelle’ di Agnone per la partita valevole come turno preliminare di Coppa Italia. Buona la prima per la squadra di mister Madragora contro un grifone che non ha affatto sfigurato e che recrimina per un gol annullato dall’arbitro allo scadere della partita.

Passando alla cronaca: All’ 11' occasione per il Campobasso. Su calcio d'angolo battuto da Da Dalt arriva con il piattone D'Orsi, il pallone vola alto sulla traversa.

17' Agnonese pericolosa sull'asse Niang - De Stefano, il numero 10 granata spara la palla addosso a Sposito

Al 20' arriva il gol del Campobasso. Tutto nasce da una punizione calciata da Da Dalt che da posizione defilata trova Branicki che al volo di piatto mira all'angolino alla sinistra del portiere granata e gonfia la rete.

Dopo il vantaggio dei lupi in campo i ritmi scendono e per tutto il primo tempo le due squadre siannullano a centrocampo.Il secondo tempo si apre con l’immediato pareggio dell’Olympia Agnonese che con Niang, imbeccato con un lancio lungo in area trova la rete dell'1 a 1.

Al 12' del secondo tempo Campobasso vicino al gol del vantaggio. Su cross di Del Prete arriva il tiro in area di rigore di Da Dalt, si tuffa il portiere granata ed evita la capitolazione.Un quarto d’ora più tardi tiro da fuori da parte di Minchillo (Cb) la palla sorvola di poco la traversa. Sarà l'ultima azione dell'attaccante rossoblù, al suo posto entra Fagnani.

29' Agnonese in avanti con Cassese, il tiro del centrocampista granata è facile preda di Sposito.

Al 38' arriva il nuovo vantaggio rossoblù ed è ancorà Branicki a gonfiare la rete. Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Danucci, mischia in area che favorisce lo strapotere fisico dell'attaccante polacco che riesce ad avere la meglio su tutti e a riportare il Campobasso in vantaggio.

A pochissimi minuti dal triplice fischio esplode la gioia dei tifosi dell’Olympia per il pareggio di Cassese ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Finisce così al Civitelle con gli applausi dei tifosi alle rispettive squadre. Per il Campobasso adesso ci sarà l’impegno in trasferta contro la corazzata Cerignola previsto per domenica 2 settembre.

