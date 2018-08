Futsal, Madonna e Marro in forza al Cln Cus Molise

I due esperti giocatori hanno raggiunto l’accordo con la società biancorossa e sono pronti a mettere a disposizione di mister Sanginario le loro qualità

CAMPOBASSO. Doppio colpo il Circolo La Nebbia Cus Molise che si assicura le prestazioni di di Madonna e Marro. Entrambi hanno svolto il primo allenamento. “Sono felice della scelta fatta – argomenta con il sorriso Madonna – non ho tentennato minimamente quando mi è arrivata la proposta del Cln Cus Molise perché voglio mettere a disposizione del mister, dei compagni e della società la mia esperienza e aiutare il Cln Cus Molise a centrare quello che è l’obiettivo stagionale.

Pronto alla grande avventura anche Michele Marro che torna a giocare nella squadra dove ha mosso i primi passi nel mondo del futsal e con la quale ha vinto tanto. “Sarà emozionante tornare a giocare nella squadra con la quale ho iniziato vincendo il campionato di serie B e disputando due anni di serie A2 – interviene il bomber tascabile – la trattativa è durata un mese perché ero indeciso se continuare a giocare oppure iniziare la stagione come dirigente in una società. Alla fine le chiamate del presidente Dell’Omo, l’incontro con mister Sanginario e la possibilità di giocare ancora per la squadra della mia città, mi hanno convinto”.

Si viaggerà a piccoli passi, con il traguardo della permanenza da raggiungere tutti insieme. “Ho grandi motivazioni e sono pronto a questa nuova sfida – argomenta Marro – voglio dare una mano alla squadra per raggiungere la quota salvezza e sono convinto che tutti insieme potremo riuscirci”. Marro nella prossima stagione affronterà il derby con la Chaminade da ex di turno.

“I derby sono sempre partite particolari ma belle da giocare – dice – a prescindere dal fatto che sia un ex o meno. Ringrazio la Chaminade per i due anni trascorsi insieme, le strade si sono divise perché mi ritengo prima di tutto una persona e poi un calciatore. Oggi ho la possibilità di rimettermi in gioco e lo faccio con la voglia di un ragazzino”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale