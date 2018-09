Tutto pronto in casa Pallavolo Isernia per l'inizio della nuova stagione

Le attività si svolgeranno in tre diverse strutture, il Palazzetto dello Sport, la Palestra S.G.L. e la palestra delle suore di via Pansini



ISERNIA. Dal lunedì 3 settembre riprendono le attività della società isernina di pallavolo, unica ad Isernia e provincia ad avere la certificazione di qualità giovanile Fipav con il marchio argento. Inoltre è anche la prima nella regione Molise per il progetto volley s3 con competenze specifiche per i bambini/e dai 6 ai 12 anni e specializzati nel lavoro con bambini dai 3 anni.Lo staff tecnico sarà lo stesso dello scorso anno, Paolo Piccirillo, affiancato da Davide Sellitto, guiderà la prima squadra maschile. A breve dovrebbe anche arrivare la conferma del ripescaggio in serie D abruzzese.

La prima squadra femminile, insieme all'U18 e U16, sarà sotto la guida tecnica di Luca Maresca, che gestirà anche l'U14 maschile.Sempre rimanendo sul settore femminile l'U14 avrà come allenatrice Palmina Di Pasquale.

Lavinia Pompili sarà l'allenatrice delle atlete più piccole, sarà in fatti lei ad allenare l'U12 femminile.Continua a far parte naturalmente dello staff anche Giuseppe Forte a cui il presidente Laurelli ha affidato lo sviluppo motorio dei piccolissimi dai 3 agli 8 anni, insieme a Di Pasquale.

Entra stabilmente nello staff anche Ilaria Fraraccio, la quale già aveva collaborato con la Pallavolo Isernia sul finale della passata stagione e poi durante il campus estivo; dott.ssa in scienze della prevenzione con specializzazione in pediatria preventiva e assistente all'infanzia autorizzata anche ad operare con bambini con bisogni educativi speciali, andrà ad affiancare Forte e Di Pasquale nel lavoro con i più piccoli. La società grazie proprio al suo supporto sta pensando di inserire tra i vari gruppi un gruppo per bambini con disabilità. L'idea sarebbe quella di fare un'ora specifica di psicomotricità, attività particolarmente utile per consentire ai bambini con bisogni speciali di raggiungere gli stessi obiettivi di socializzazione e cognizione psico-motoria dei loro compagni, il tutto attraverso il gioco e il divertimento.

Per qualsiasi informazioni si possono contattare i seguenti numeri o scrivere un messaggio alla pagina fb.

Luca Maresca 3473503751

Palmina Di Pasquale 3936066379

