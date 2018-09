Diramati i calendari: il campionato dell’Isernia parte a Forlì il 16 settembre

Sette turni infrasettimanali e due soste nel girone F che ospita il Cesena. Gli emiliani arriveranno nel capoluogo pentro l’11 novembre. Il 21 ottobre in casa il primo derby della stagione contro il Campobasso.Domani allenamento solo al mattino: molti calciatori nel pomeriggio assisteranno all’amichevole Benevento-Roma. La società sonda il mercato e venerdì arriva il centrocampista Giacomo Romano

ISERNIA. Debutterà a Forlì la nuova Isernia Fc di mister Massimo Silva.

Nel primo pomeriggio la Lega Nazionale Dilettanti ha diramato i calendari dei Gironi e per i biancocelesti il campionato di serie D inizierà domenica 16 settembre alle ore 15 allo stadio Morgagni-Pierantoni.L’esordio casalingo ci sarà invece la domenica successiva, quando nel capoluogo pentro arriverà la Sangiustese.

Il primo derby invece ci sarà il 21 ottobre, tra le mura amiche, contro il Campobasso. Il secondo è fissato al 9 dicembre ad Agnone. L’11 novembre arriverà la blasonata Cesena, lo scorso anno in serie B.

Il calendario prevede sette i turni infrasettimanali: 26 settembre (3ª giornata), 24 ottobre (8ª giornata), 14 novembre (12ª giornata), 12 dicembre (17ª giornata), 16 gennaio 2019 (22ª giornata), 13 febbraio 2019 (27ª giornata) e 18 aprile (36ª giornata).

Due le soste, la prima il 30 dicembre per le festività natalizie, la seconda il 10 marzo 2019 per la partecipazione della Rappresentativa serie D al Torneo di Viareggio. Il girone di andata terminerà il 23 dicembre, mentre la stagione regolare si concluderà il 5 maggio 2019.

Per quanto riguarda gli orari, le partite si giocheranno inizialmente alle ore 15. Dal 28 ottobre inizieranno alle 14.30, per poi tornare alle 15 dal 31 marzo 2019. Dal 12 maggio si passerà alle 16.

Lavoro sul campo. La squadra sta continuando a lavorare con doppia seduta giornaliera all’antistadio in contrada Le Piane. Smaltita subito l’uscita dalla Coppa Italia, avvenuta per mano del Cassino, il trainer Silva ha fatto in modo di riportare subito i suoi con la testa all’imminente avvio del campionato e resta in attesa di qualche nuovo arrivo.Domani è prevista solo la seduta del mattino, visto che molti calciatori hanno chiesto una sorta di ‘via libera’ per poter assistere all’amichevole di lusso che il Benevento disputerà allo stadio Vigorito contro la Roma di Eusebio Dio Francesco.Permesso accordato, vista l’eccezionalità dell’evento.

Mercato. Il vicepresidente Piero Biscotti e il direttore tecnico Adelmo Berardo sono sempre vigili per individuare le pedine giuste che dovranno completare lo scacchiere biancoceleste. Sfumato l’acquisto di Touré, che ha preferito rimanere in Puglia, il club è all’opera per ingaggiare un centrocampista e un attaccante.

In merito è previsto venerdì l’arrivo del 25enne Giacomo Romano, mediano di sinistra che ha giocato anche nel ruolo di ala sinistra. Il giocatore proviene dal Levico Terme e ha un’ottima esperienza nella categoria.

Valentina Ciarlante

Ecco il calendario dell’Isernia:

1ª giornata (domenica 16 settembre - 6 gennaio)

Forlì-Isernia

2ª giornata (domenica 23 settembre - 13 gennaio)

Isernia-Sangiustese

3ª giornata (mercoledì 26 settembre – mercoledì 16 gennaio)

Recanatese-Isernia

4ª giornata (domenica 30 settembre - 20 gennaio)

Isernia-Santarcangelo

5ª giornata (domenica 7 ottobre - 27 gennaio)

Savignanese-Isernia

6ª giornata (domenica 14 ottobre - 3 febbraio)

Isernia-Jesina

7ª giornata (domenica 21 ottobre - 10 febbraio)

ISERNIA-CAMPOBASSO

8ª giornata (mercoledì 24 ottobre – mercoledì 13 febbraio)

San Nicolò-Isernia

9ª giornata (domenica 28 ottobre - 17 febbraio)

Isernia-Vastese

10ª giornata (domenica 4 novembre - 24 febbraio)

Pineto-Isernia

11ª giornata (domenica 11 novembre - 3 marzo)

Isernia-Cesena

12ª giornata (mercoledì 14 novembre – domenica 17 marzo)

Montegiorgio-Isernia

13ª giornata (domenica 18 novembre - 24 marzo)

Isernia-Castelfidardo

14ª giornata (domenica 25 novembre - 31 marzo)

Real Giulianova-Isernia

15ª giornata (domenica 2 dicembre - 7 aprile)

Isernia-Avezzano

16ª giornata (domenica 9 dicembre - 14 aprile)

OLYMPIA AGNONESE-ISERNIA

17ª giornata (mercoledì 12 dicembre - giovedì 18 aprile)

Isernia-Sammaurese

18ª giornata (domenica 16 dicembre- 28 aprile)

Francavilla-Isernia

19ª giornata (domenica 23 dicembre - 5 maggio)

Isernia-Matelica

