Il Campobasso è pronto all’ esordio. Con una video intervista i presidenti Circelli e Giosuè si presentano alla piazza

A Monte San Giusto i lupi cercheranno di bagnare la stagione con una vittoria. Intanto la proprietà si racconta ai tifosi tramite social

Il campionato di serie D è ai nastri di partenza e il Campobasso è pronto ad inaugurare la propria stagione contro una formazione insidiosa qual è la Sangiustese. Nelle Marche i lupi scenderanno in campo con l’obiettivo di gettarsi alle spalle l’antipatica penalizzazione che li vedrà partire con meno 2 punti rispetto alle altre formazioni.

Mister Madragora avrà tutta la rosa a disposizione, in porta facile vedere la riconferma di Sposito. Difesa a 4 con Antonelli, Allocca, D’Orsi e Del Prete. Il centrocampo potrebbe essere formato dal trio Danucci, Diop, Da Dalt che cercheranno gli inserimenti in attacco di Branicki, Improta e Minchillo, con quest’ultimo che si giocherà la maglia da titolare con Morra.

Intanto sulla pagina ufficiale del club è apparsa una videoconferenza che sta avendo gia dalle prime ore un successo di numeri e visualizzazioni. Si tratta di una video intervista nella quale la proprietà rossoblù, formata da Nicola Circelli e Mario Giosuè, si presentano alla piazza. Nel video i due patron dei lupi si raccontano spiegando i motivi che li hanno spinti ad investire sul Campobasso.

“La scelta Campobasso – le parole di Giosuè – è stata una scelta studiata e ragionata. Calcio si può fare lì dove ci sono delle basi importanti e Campobasso le ha, e sono i suoi tifosi”. Importanti anche le parole del presidente Circelli. “Cercheremo di lavorare più con la testa che con il cuore, perché – sottolinea- se ci si fa prendere troppo dal cuore si rischia di sbagliare, così come è accaduto a tanti club italiani. Cercheremo quindi di ridurre al minimo il margine di errore”.

La partita contro la Sangiustese, quindi, acquista un valore importante anche per alimentare la fiducia che la piazza ha gia dimostrato di avere nei confronti della nuova proprietà. Di certo la Sangiustese non starà a guardare e ha tutta l’intenzione di ben figurare difronte al proprio pubblico. Questi gli ingredienti di questa prima sfida di campionato, non resta che dare la parola al campo.

