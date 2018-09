Magnolia, quinto test precampionato: a Vazzieri arriva l’Elite Roma

Le capitoline neopromosse in A2. Con le rossoblù rientra Ciavarella, ancora out Di Gregorio. Coach Sabatelli: “Un’amichevole che ci darà ulteriori indicazioni. Fari puntati sulle regole d’attacco e difesa”

CAMPOBASSO. Quinta uscita precampionato per La Molisana Magnolia Campobasso, la seconda (prima però tra le mura amiche) con una pari categoria per le rossoblù che chiuderanno questa settimana con un test sabato a Napoli in casa della Dike di A1.

In un insolito martedì agonistico (palla a due alle ore 18 sul parquet di Vazzieri), i #fioridacciaio andranno ad ospitare la neopromossa in A2 Elite Roma che, durante la regular season, le molisane affronteranno alla quarta giornata (andata nell’Urbe) il prossimo 21 ottobre (quello capitolino è tra i pochi team a disputare i propri confronti interni alla domenica) con ritorno in Molise il 9 febbraio del nuovo anno.

Dalla loro, le rossoblù arrivano al test match con le romani, forti dei riscontri particolarmente positivi dal punto di vista del gioco (al di là di quelli che sono stati i referti gialli riportati a casa) del torneo quadrangolare ‘Campobasso per lo sport’, laddove di fronte ai due team di A1 affrontati di Battipaglia e Napoli le magnolie hanno dato vita a prove da applausi, creando più di un problema alle battipagliesi da un lato e spaventando, dall’altro, le partenopee, impostesi solo di uno.

«Senz’altro – spiega alla vigilia il coach delle magnolie Mimmo Sabatelli – questo è un test che ci potrà dare ulteriori indicazioni, essendo con una pari categoria. C’è curiosità per capire cosa potremo fare con l’obiettivo di poter contare anche su Giulia Ciavarella (quest’ultima reduce dall’Europe Cup di basket tre contro tre, ndr) così da riuscire ad allungare le rotazioni».

Seppur in una giornata infrasettimanale ed in un orario ancora lavorativo, anche in questa circostanza è atteso un importante colpo d’occhio sugli spalti dell’impianto di via Svevo, così com’è stato in occasione del torneo quadrangolare. «C’è grande curiosità di vedere all’opera questo gruppo – chiosa Sabatelli – e per noi è una grande soddisfazione sapere di poter contare sull’affetto e sulla vicinanza dei nostri tifosi».

