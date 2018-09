Isernia Fc al lavoro in vista della Sangiustese e il club sigla un nuovo accordo di sponsorizzazione

Domani pomeriggio test in famiglia allo stadio Lancellotta. Mister Silva vuole testare nuovi schemi per dare la prima soddisfazione al pubblico biancoceleste nella partita casalinga contro i marchigiani, intanto la società ha trovato l’intesa con il gruppo toscano Estra

ISERNIA. Metabolizzata la sconfitta nella prima di campionato contro il Forlì, l’Isernia sta lavorando per buttarsi alle spalle l’amarezza dell’esordio in serie D. Domani pomeriggio, allo stadio Lancellotta, l’allenatore Massimo Silva ha programmato un’amichevole in famiglia per testare nuovi schemi e capire come far funzionare meglio la squadra, che piano piano troverà l’amalgama.

Domenica prossima, 23 settembre, sul terreno di gioco dell’impianto in contrada Le Piane i biancocelesti se la vedranno con la Sangiustese e questa dovrà essere l’occasione del riscatto che mostri la voglia di lottare per l’obiettivo stagionale: la salvezza.

Sul fronte societario intanto si registra un nuovo accordo di sponsorizzazione che contribuirà a dare altro sostegno al club.

Questa mattina l’Isernia Fc ha siglato l’intesa col gruppo Estra, uno dei colossi dell’energia italiana, già sponsor della Fiorentina nel calcio e della Lube Banca Marche nel Volley. Il gruppo Estra pubblicizzerà il marchio della sua partecipata Metania srl, acquisita da poco dalla famiglia isernina Melfi, con una serie di iniziative pubblicitarie al fianco della società biancoceleste.

“Si tratta di un accordo importante stipulato con uno dei colossi dell’energia italiana – le parole del dirigente Antonio Di Franco – e sicuramente ci darà ancora più forza per intraprendere un cammino difficile come quello che stiamo affrontando partecipando alla serie D nazionale. Il vicepresidente Biscotti ha lavorato in questa direzione per settimane e il gruppo toscano ha capito la serietà e la trasparenza del nostro progetto legandosi tramite il brand Metania srl al territorio della provincia di Isernia tramite l’Isernia Fc. L’idea è di una partnership a lungo termine che possa portare benefici ad entrambi”.

“Voglio ringraziare il gruppo Estra per la fiducia accordataci – il commento del vicepresidente Piero Biscotti – in più incontri abbiamo rappresentato le nostre intenzioni e la nostra voglia di un progetto serio e duraturo, intenzioni che sono state recepite ed accolte con un accordo che ci onora, dato che sarà la prima sponsorizzazione in Molise del gruppo toscano che finora si è legato a grandi realtà sportive nazionali come Fiorentina e Lube Volley. Con loro intraprenderemo anche una serie di simpatiche iniziative che promuoveremo nelle prossime settimane”.

Soddisfatto anche il Presidente di Metania srl Lorenzo Ballini.

“Con l'acquisto di Metania srl il Gruppo Estra rafforza la sua presenza in Molise e si affaccia anche nella provincia di Isernia come nuovo fornitore di servizi – ha dichiarato -. È quindi per noi un grande piacere sostenere l'Associazione Sportiva Dilettantistica Isernia Football Club quale polo di aggregazione per i cittadini di Isernia e soprattutto per i suoi ragazzi e siamo inoltre convinti che questo rapporto, che avviamo da quest'anno, sarà ricco di soddisfazioni sia per Metania ed il Gruppo Estra che per l'Isernia Football Club".

Valentina Ciarlante

