Pugilato in Molise ,Verna: “Movimento in crescita grazie ad un lavoro di equipe”

Gli ultimi Campionati Nazionali Universitari organizzati da Unimol e Cus Molise appunto, hanno acceso in maniera decisa i riflettori sulla disciplina che a Termoli, per l’ottima organizzazione e qualità dei partecipanti, ha strappato consensi

CAMPOBASSO. il Comitato Regionale Abruzzo-Molise e il Centro Universitario Sportivo stanno lavorando in sinergia per portare nel capoluogo di regione i prossimi tricolori di light boxe. Abbiamo approfittato della disponibilità del presidente del Comitato Abruzzo-Molise Mariangela Verna per fare il punto della situazione.

Il pugilato al Cus Molise è in ascesa grazie soprattutto ai titoli ottenuti in occasione dei tricolori di light boxe e al lavoro del maestro Pisapia. E’ d’accordo?

“Sono Presidente del Comitato regionale Abruzzo-Molise da nemmeno due anni e se mi avessero detto che in Molise la crescita di questa disciplina avrebbe avuto i numeri di oggi in così poco tempo avrei stentato a crederci. Non posso che essere d’accordo che il risultato ottenuto è sicuramente frutto della sinergia tra chi con passione e dedizione sul territorio si sta spendendo per riportare in Molise l’attenzione ai livelli di una volta, e un rinnovato Comitato Regionale che da subito ha sposato il progetto di incentivare la crescita pugilistica in un luogo che da tempo aveva frenato le proprie potenzialità.

Il comitato Abruzzo-Molise, insieme al Cus Molise sta lavorando per portare a Campobasso la Coppa Italia di Light Boxe. Questa è qualcosa di più di un’idea. Concorda?

Il pugilato è uno sport evidentemente individuale, ma dietro l’evento non può che esserci un costante lavoro di squadra. I numeri, le statistiche e l’attenzione che si stanno ricevendo dimostrano che la squadra c’è ed è in costante crescita, sempre pronta a fare in modo che belle idee diventino concrete realizzazioni. Lavoreremo certamente affinchè la Coppa Italia Light Boxe 2019 abbia il suo ring side in Molise”.

