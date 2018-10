23° Rally del Molise, vittoria-bis per Giuseppe Testa al fotofinish

Grande spettacolo e tanto agonismo, tra la serata di ieri ed oggi su un percorso di alto valore tecnico,che ha deciso il vincitore soltanto all’ultima prova speciale, dopo la quale il pilota di Cercemaggiore ha vinto sul frusinate Minchella (Skoda Fabia R5) di soli due decimi. Terza piazza per il cesenate Casadei (Skoda Fabia R5).

CAMPOBASSO. Il 23. Rally del Molise è andato di nuovo in mano di Giuseppe Testa. Il giovane di Cercemaggiore, ex Campione Italiano Junior, in coppia con il sammarinese Massimo Bizzocchi, al volante di una Ford Fiesta R5, si è aggiudicato la gara bissando il successo dello scorso anno, battendo sul filo di lana il frusinate Andrea Minchella, in coppia con Renzetti, su una Skoda Fabia R5.

Organizzato da Aci Campobasso con il supporto tecnico della romagnola Prosevent l’evento, che si è corso tra la serata di ieri e l’intera giornata odierna, ha conosciuto alcune modifiche al percorso rispetto al passato, comunque mantenendo i propri caratteri di un tracciato tecnico e selettivo. Fattori che hanno generato una gara estremamente tirata quanto anche spettacolare, il cui esito si è deciso nel finale, proprio con la “piesse” di chiusura.

Dopo aver impattato con lo stesso tempo la prova di apertura, la “spettacolo” di Campobasso, testa e Minchella si sono prodotti in un acceso dualismo che pian piano li ha portati allontanati dagli altri concorrenti, tanto si è rivelato alto il loro ritmo. Minchella, al suo debutto sulle strade molisane, aveva poi preso il comando della corsa dalla prima prova odierna, per poi cedere il passo a Testa dalla successiva, il quale aveva cercato quindi l’allungo.

La corsa del driver locale ha avuto una battuta d’arresto durante la quarta prova, quando una foratura lo ha costretto ad inseguire il rivale, il quale a sua volta ha cercato di nuovo di staccarlo. Testa ha invece attaccato a fondo sino ad arrivare alla soglia dell’ultima fatica cronometrata con 1”6 di distacco da Minchella, per poi staccarlo di 1”8, trionfando perciò di soli due decimi.

Onore delle armi per Minchella, che ha confermato il suo alto livello, sempre interpretando al meglio le difficili “piesse” che si è trovato ad affrontare, mentre al terzo posto si è piazzato il cesenate Gianluca Casadei, in coppia con Isidori, alla loro prima gara con la Skoda Fabia R5 ed anche alla prima esperienza a Campobasso. Una gara in progressione, per i romagnoli, alla fine premiati da una posizione importante, decisa rivalsa dalla recente sfortuna sofferta al Rally Raab di luglio, terminato anzitempo con un ritiro.

Tutte le informazioni inerenti la gara sono on line sia sul sito web www.prosevent.com, sia su quello specifico della manifestazione, www.rallydelmolise.com.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale