Primi test per la Pallavolo Isernia che si prepara all’inizio della stagione agonistica

Domenica sia la squadra femminile sia la maschile saranno impegnate nel 15° Memorial Raffaella De Simone



ISERNIA. Primo vero test per entrambe le formazioni pentre. La compagine femminile disputerà in questa stagione il campionato di Prima Divisone guidata da Luca Maresca affiancato da Giuseppe Forte.

Il principio e il percorso seguito è lo stesso delle stagioni precedenti con il settore giovanile cardine del discorso societario. Questo non vuol dire che però una figura "esperta" sia utilissima alla causa e di esempio per le più giovani e così farà parte della squadra Ilaria Fraraccio, ex giocatrice di serie B e già collaboratrice tecnica della Pallavolo Isernia.

Per quanto riguarda il settore maschile quest'anno la prima squadra, sempre sotto la direzione tecnica di Paolo Piccirillo e Davide Sellitto, sarà impegnata nella serie D interregionale con l'Abruzzo.Qualche cambiamento rispetto alla squadra che l'anno scorso sfiorò l'impresa della promozione diretta. Gaetano Del Vecchio, Pietro Caranci e Arturo Rucco prenderanno il posto sulle bande di Francesco Iavagnilio e Mario Carnevale che per motivi di studio sono andati via da Isernia. Daniele Galeazzo invece andrà a rinforzare il settore dei centrali. Confermatissimi tutti gli altri a partire dal capitano e palleggiatore Di Pilla con l'altro alzatore Lorenzo Iavagnilio, i centrali Cielli, Cera e Antenucci, le altre bande Varone e Forte, gli opposti Mainardi e Sarachello e i due liberi Vizoco e Sagliocco.

Un ulteriore test pre-campionato ci sara domenica 14 in un triangolare con Venafro e Vairano.La stagione ormai ai blocchi di partenza si preannuncia quindi piena di impegni ed emozioni.A breve dovrebbero uscire i calendari, per la femminile le partite casalinghe si terranno il sabato alle 17.30 nella palestra di San Giuseppe Lavoratore. Mentre con gli uomini torna la pallavolo maschile al Palafraraccio, appuntamento la domenica alle 18.Il presidente Antonio Laurelli fa gli auguri a tutti per l'inizio della nuova stagione e ringrazia tutti coloro che sosterranno le squadre e tutti gli sponsor che continuano a rendere possibile questo progetto.

