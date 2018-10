L’Olympia Agnonese pareggia in Romagna. Foglia Manzillo: “Il risultato ci sta stretto”

A San Mauro Pascoli i granata giocano oltre 70 minuti con un uomo in più in campo ma trovano il gol del pareggio con Matteo Corbo solo al 93’



AGNONE. Contro la Sammaurese il grifone ha rischiato, ancora una volta, di tornare in Molise a mani vuote. Una gara complicata quella in terra romagnola, dove i singoli episodi hanno condizionato l’andamento della partita. L’Agnonese ripensa con rammarico al rigore fallito da Lamin Jawo ad inizio gara, rigore che avrebbe messo su binari diversi la contesa. A creare ancora più rimorsi su ciò che poteva essere e non è stato c’è anche la superiorità numerica che i granata hanno avuto per ben 70 minuti di gioco.

“Alla vigilia – le parole del tecnico Foglia Manzillo – avremmo firmato per un pareggio, ma certo alla fine le considerazioni da fare sono un po’ diverse. Pensando di aver giocato per oltre un’ora con un uomo in più e aver raccolto solo un pari viene da dire che il bicchiere sia mezzo vuoto, però se osserviamo attentamente l’andamento della gara e il gol nostro giunto solo al 93esimo ci fa pensare che il bicchiere sia mezzo pieno., perché siamo andati ad un passo da una sconfitta che non avremo affatto meritato e che avrebbe avuto effetti pesantissimi sulla gara”.

Non c’è dubbio, però, che l’ambiente altomolisano cercava subito qualcosa in più da questa partita, presentata alla vigilia come un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Per mister Foglia Manzillo ci sarà ancora tempo per amalgamare a suo piacimento la rosa a disposizione. Domenica al Civitelle arriverà il fanalino di coda Avezzano e in tanti si augurano che sia proprio la partita contro gli abruzzesi ad aprire il ciclo positivo di risultati.

