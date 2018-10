Derby del Molise: 250 i biglietti a disposizione dei tifosi rossoblù

La Prefettura di Isernia ha diramato le disposizioni per la partita Isernia- Campobasso, biglietti limitati e nominativi per i supporters del Lupo

ISERNIA. Il derby del Molise si avvicina e, nonostante tra le tifoserie di Isernia e Campobasso non ci sia una spiccata rivalità, la Prefettura di Isernia non vuole lasciare nulla al caso e ha predisposto misure di prevenzione per garantire l’ordine pubblico allo stadio ‘Lancellotta’.

Confermata la vendita dei tagliandi per il settore ospiti solo ed esclusivamente attraverso la prevendita. I tifosi del Campobasso, quindi, acquisteranno il biglietto solo nel capoluogo entro le ore 19:00 di sabato 20 ottobre. I biglietti a disposizione sono 250 e si potranno acquistare solo attraverso l’esibizione di un documento di riconoscimento. La società del Campobasso dovrà inoltrare la lista dei nominativi alla Questura di Isernia e, inoltre, dovrà impiegare propri volontari nel settore ospiti, gli stessi dovranno indossare una casacca riconoscibile (simile a quella degli steward).

Le ricevitorie di Campobasso predisposte alla vendita dei tagliandi sono: Bar dello Sport Crigiu via Ugo Petrella. Agenzie Intralot di Via G. Carducci e di Via XXV Aprile. Antica Tabaccheria Tizzano Piazza Gabriele Pepe. Il costo del biglietto è fissato a 11 euro, comprensivo di diritto di prevendita

