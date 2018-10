L’Isernia Fc cerca il riscatto a Notaresco, turno infrasettimanale in provincia di Teramo

Alle ore 15 i pentri affronteranno la ex capolista con l’obiettivo di tornare a fare punti dopo la beffa nel derby. L’allenatore, Massimo Silva, farà riposare alcuni titolari, almeno all’inizio, ma resterà fedele al suo modulo. Il terzino Luigi Del Prete: “È l’occasione per riparare agli errori commessi” (GUARDA LE VIDEOINTERVISTE)

di Valentina Ciarlante

ISERNIA. Umiltà nel portare avanti un cammino che deve condurre alla salvezza, convinzione dei propri mezzi e rispetto verso gli avversari.

Smaltita l’amarezza del derby col Campobasso, l’Isernia Fc è pronta a rimettersi in carreggiata e l’intenzione è farlo già da oggi, quando sarà impegnata allo stadio ‘Vincenzo Savini’ di Notaresco per affrontare la quarta della classe.

Formazione ostica partita alla grande e che fino a due settimane fa dominava tutti dall’alto, forte delle prime cinque vittorie.

Le ultime due battute d’arresto consecutive, rispettivamente con Savignanese e Sammaurese, hanno rallentato la corsa e, così come l’Isernia, adesso il Notaresco è alla ricerca del riscatto.

L’obiettivo della squadra abruzzese è ben diverso da quello dei molisani che vogliono tornare a fare punti per aggiungere nuovi tasselli al puzzle della salvezza. Peraltro l’allenatore degli abruzzesi. Mirko Cudini, conosce bene mister Silva. Ai tempi della sua carriera da giocatore, dal 2004 al 2006, ha militato nell’Ascoli allenato da Marco Giampaolo e dallo stesso trainer dei pentri. Insieme furono protagonisti della scalata alla serie A e della successiva buona annata nella massima serie.

Armando Iaboni sarà di nuovo l’ex di giornata, in quanto dal 2014 al 2016 ha vestito la maglia del San Nicolò. In casa Notaresco mancherà il difensore Riccardo Di Stefano.

La squadra pentra partirà domani alla volta dell’Abruzzo e intanto Massimo Silva parla dei temi della vigilia, mentre il terzino Luigi Del Prete si mostra determinato a mettere in campo un’altra buona prestazione (GUARDA LE VIDEOINTERVISTE)

La gara valevole per l'ottava giornata nel campionato di serie D girone F, secondo turno infrasettimanale, sarà arbitrata da William Villa di Rimini. Gli assistenti designati sono Leonardo Battista e Daniele Cordella di Pesaro.

