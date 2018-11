Fit&boxe academy : al Cus Molise il corso di aggiornamento

L’appuntamento, dedicato ad istruttori e tesserati è fissato per sabato 10 novembre

CAMPOBASSO. Importante appuntamento sabato pomeriggio alle ore 15 al Cus Molise. Nell’impianto di viale Manzoni è in programma il corso di aggiornamento ED (Educational), corso di aggiornamento obbligatorio e gratuito per l’anno sportivo in corso, riservato agli istruttori tesserati Fit&Boxe Academy®. In cattedra ci sarà Licia Frabotta Trainer della Fit&Boxe Academy® con in prima linea gli istruttori di Molise, Abruzzo, Campania e Puglia, impegnati dalle 15 alle 18.“Sarà un momento importante di confronto e di crescita per tutti – spiega Licia Frabotta – avremo la possibilità di aggiornarci e la presenza di istruttori provenienti da diverse regioni, renderà l’evento assai interessante”.

Per info e prenotazioni è possibile consultare il sito www.fitandeboxe.it mandare una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure contattare il 392-3835314 (Licia Frabotta).

