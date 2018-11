Tutto pronto per la 45^ edizione della ‘Su e Giù’. In centro strade chiuse al traffico

Domenica 11 novembre Campobasso si colorerà di gialloblù Virtus per la storica manifestazione podistica. Intanto la polizia locale ha diramato l’ordinanza per la chiusura del traffico cittadino



CAMPOBASSO. Mancano pochi giorni alla tanto attesa manifestazione podistica che da 45 anni è il simbolo della Campobasso sportiva. Bambini, ragazzi, uomini e donne di ogni età percorreranno le principali vie del centro cittadino, animati dalla passione per la corsa o anche solo per godersi una giornata di divertimento e spensieratezza. Saranno in migliaia a partecipare alla competizione amatoriale e, di conseguenza, sono state rese note le precauzioni riguardanti la sicurezza del percorso, con relativa chiusura al traffico veicolare nelle principali strade interessate dall’evento.

Queste le indicazioni per gli automobilisti: domenica, dalle ore 7.00 fino al termine della partenza dei partecipanti alla gara ci sarà la chiusura al traffico e il divieto di sosta in Piazza Savoia, via Petrella e Piazza della Vittoria. Dalle 7.00fino al termine della manifestazione il divieto di sosta interesserà via Pietrunto, Largo Fondaco della Farina, via Orefici, Largo San Leonardo, via Pisa, via Marconi, via Palombo.Dalle 7.00 a fine passaggio, divieto di sosta in Piazza Gabriele Pepe, C.so V. Emanuele, via Veneto, via Mazzini, Piazza Cesare Battisti.Dalle 9.30 a fine manifestazione è stata disposta la chiusura al traffico di via Roma, via Marconi, via Pietrunto, via Firenze e via Palombo.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale