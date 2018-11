L’Europea 92 si prepara all'ostica trasferta di Modica

In Sicilia la squadra isernina affronterà la sesta forza del campionato



ISERNIA. Una delle trasferte più lunghe della stagione. L’Europa 92 parte domani sera (via mare da Salerno) alla volta di Modica per affrontare la squadra siciliana sabato alle ore 18.00 per la quinta giornata di andata del campionato di pallavolo femminile di serie B/1.

Una gara davvero insidiosa quella che propone il calendario, visto che il Modica è attestato in classifica al sesto posto, con sei punti, dopo due sconfitte e due vittorie, l’ultima delle quali sabato scorso a Roma con un netto 3-0 contro un Casal de’ Pazzi che ha cominciato comunque il torneo un po’ in sordina rispetto alle previsioni.L’Europea 92, comunque, si presenta in Sicilia forte della reazione avuta la settimana scorsa in casa contro l’Arzano battuto al tie-break dopo che la formazione di Montemurro era andata in svantaggio per 0-2. E i due punti conquistati hanno permesso alle isernine di piazzarsi al terzo posto in graduatoria con sette punti (uno in più del Modica), a due sole lunghezze dall’attuale capolista Santa Teresa di Riva.

Sia Modica che Isernia arrivano a questo appuntamento con qualche problema di infermeria: le padrone di casa, infatti, a Roma all’ultimo momento hanno dovuto fare a meno della Vujko, bloccata in fase di riscaldamento da un problema muscolare che la mette in forse per sabato; coach Montemurro, invece, è in apprensione per la palleggiatrice Miotti da alcuni giorni ferma per una sindrome influenzale che, però, non dovrebbe impedirle di scendere in campo, seppur non al cento per cento.

Per cui, almeno in partenza, l’Europea 92 dovrebbe schierarsi il sestetto-tipo formato da Miotti in cabina di regia con Carlozzi opposta, Modestino e Babatunde centrali, Alikaj e Delfino schiacciatrici, Boffa libero, e Guarino, Ragone, Manzo e Taddei in panchina.Arbitreranno Claudio Spartà e Chiara Santangelo di Catania.

Camillo Pizzi

