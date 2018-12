Biliardo: al The Dream di Campobasso il 1°Trofeo Nestor Gomez

Le gare partiranno lunedì 10 dicembre, le finali si svolgeranno domenica 16 dicembre



CAMPOBASSO. Per gli appassionati di biliardo si annuncia un evento imperdibile. Al The Dream, in via Labanca, si svolgerà il 1° Trofeo dedicato a Nestor Gomez. Evento di caratura nazionale, organizzato dalla Fibis Abruzzo-Molise, che vedrà partecipare 128 atleti provenienti da tutta Italia. GUARDA LA VIDEOINTERVISTA

Iscrizioni tramite l’ ASD che sarà responsabile delle quote dei propri tesserati su biliardogare.it. Al primo classificato andranno 1,400 euro più, al secondo classificato 700 euro più coppa, terzo e quarto calssificato 350 euro più coppa, dal quinto all’ottavo 200 euro più medaglia, dal nono al sedicesimo 150 euro più medaglia.

