Counterpunch Boxing Night 3, al via gli incontri

Padrino della serata il pluricampione Clemente Russo. GUARDA LE VIDEOINTERVISTE

ISERNIA. Ci siamo: tutto pronto per la terza edizione della Counterpunch Boxing Night 3. Oggi pomeriggio il palco dell'auditorium si è vestito con l'inusuale costume di ring pugilistico per accogliere gli 8 incontri interregionali in programma per l'evento - con pugili da Abruzzo, Molise e Campania - e il match pro finale tra Vincenzo Mangiacapre e Amedeo Maurizio.

Padrino d'eccezione il pluricampione olimpico Clemente Russo, che sposa la causa della boxe 'di provincia', magari meno blasonata, ma sicuramente più 'vera' ed efficace: uno sport che può varcare i confini dei palazzetti e approdare nei teatri e negli auditorium anche grazie all'impegno di coach giovani e intraprendenti come il nostrano Giuseppe Cantelmo. Spettacolo assicurato per i tanti spettatori che stasera si godranno la 'nobile arte' nella sua espressione più pura.

