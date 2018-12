Torneo di Natale: buona la prova della rappresentativa Molise. Mister Di Rienzo analizza il triangolare

Allo stadio Lancellotta di Isernia la squadra molisana vince contro la rappresentativa Campania ma cede il passo alla formazione abruzzese. GUARDA LA FOTOGALLERY

ISERNIA. Sul campo dello stadio Lancellotta si sono sfidate le Rappresentative juniores di Abruzzo, Campania e Molise. Una giornata all’insegna dello sport che ha visto la formazione allenata di mister Fabio Di Rienzo ottenere importanti risultati, consolidando una rosa di giovani talenti che promette davvero bene.

I tabellini delle gare del Torneo di Natale raccontano di un 2 a 0 in favore della Rappresentativa Molise sulla quella della Campania. Nella partita successiva è stato l’Abruzzo ad avere la meglio sulla formazione molisana, anche in questo caso la sfida si è conclusa sul 2 a 0. La squadra abruzzese si è imposta anche contro la Campania ed ha così trionfato nel triangolare. Presenti allo stadio i massimi vertici del Comitato Regionale FIGC Molise con in testa il presidente Piero Di Cristinzi che ha potuto constatare lo stato di salute del calcio molisano attraverso i giovani più di prospettiva che offre la nostra regione.

“Un torneo sicuramente positivo - il commento di mister Di Rienzo - per noi era la prima uscita in gara ufficiale. La partita contro la Campania l’abbiamo dominata, durante la gara si sono viste ottime trame di gioco. Contro l’Abruzzo il gol preso subito su calcio di rigore ha messo in salita la partita, poi la sosta di 50 minuti tra una partita all’altra ci ha un po’ spezzato le gambe, al contrario della sqaudra abruzzese che ha giocato subito senza interruzione. In ogni caso – conclude il tecnico isernino - ci sono margini di miglioramento, tutte le società che si stanno mettendo a disposizione. Grazie anche al comitato regionale della Figc e tutto lo staff si sta lavorando davvero molto bene”.

GUARDA LA FOTOGALLERY DEL TRIANGOLARE A CURA DI PINO MANOCCHIO



