Sci alpino: a Campitello le gare del Criterium Interappenninico. La manifestazione presentata oggi al Coni Molise

Centinaia di atelti provenienti da tuttaItalia si sfideranno nello slalom speciale, gigante e super gigante. La kermesse si terrà sulle piste del Matese dal 4 all’8 febbraio

CAMPOBASSO. Il comitato molisano Fisi in accordo con Dga Funivie Srl ospiterà nella stazione sciistica di Campitello Matese, il Criterium Interappenninico 2019 da lunedì 4 a venerdì 8 febbraio. La manifestazione riguarderà gli undici comitati Fisi dell’Appennino, dalla Liguria fino alla Sicilia, con una previsione di circa 400 tra atleti, tecnici e preparatori. Alle gare sono interessate le categorie giovanili e allievi che si sfideranno nello slalom speciale, slalom gigante e super gigante.

Alla conferenza di presentazione della kermesse sportiva anche il presidente del Consiglio regionale Vincenzo Niro il quale ha promesso il massimo impegno da parte dell’Ente regionale affinché la stazione sciistica di Campitello Matese possa ricevere maggiori finanziamento per il suo rilancio turistico e sportivo. “Non si può più attendere- le sue parole- la Regione deve subito chiudere la vicenda legata alla gestione unica degli impianti una struttura che sia in grado di far ripartire seriamente le attività sportive. Sosterremo sempre queste iniziative e ci adopereremo affinché di queste manifestazioni ce ne possano essere sempre di più nel tempo”.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA AL PRESIDENTE DELLA FISI MOLISE

