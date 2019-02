A raduno la rappresentativa regionale juniores, mister Di Rienzo: “Seduta positiva in vista del Torneo delle Regioni”

All’allenamento sul campo matesino erano presenti tanti giovani calciatori molisani alla loro prima convocazione



BOJANO. Si è svolto martedì 5 febbraio, sul campo sportivo ‘Varazi’ di Bojano, il raduno della rappresentativa regionale juniores guidata dal tecnico Fabio Di Rienzo. La seduta di allenamento è stata utile per individuare giovani talenti molisani da convocare in Rappresentativa. A breve, infatti, il Molise sfiderà le diverse formazioni italiane nel 58° Torneo delle Regioni.

Nella lista convocati del raduno matesino anche Caranci del Miranda e Fofana del Volturnia, formazioni che militano in Prima categoria, segnale importante per la valorizzazione dei giovani che giocano nei diversi campionati regionali. “Ho dato spazio a molti calciatori che hanno ottenuto la prima convocazione – spiega il tecnico isernino Fabio Di Rienzo- posso dirmi soddisfatto di questa prima seduta. Abbiamo in programma ulteriori raduni e anche qualche amichevole ,in relazione all’ormai vicino Torneo delle Regioni”.

Questi i giocatori che hanno preso parte al raduno: Pierandrea Parmentola (Baranello); Luigi Abbrunzo-Pasquale Tartaglia- Ayoub Yamoul (Bojano); Giuseppe D’Amico (Castel Di Sangro); Antonio Glave-Nicola Saracino (Frentania); Salvatore Caranci (Miranda); Federico Feola (FWP Matese), Antony Ferro- Armando De Luca-Gabriele Fiscarelli (Pietramontecorvino);Romeo Piscitelli-Davide Sacchetti-Antonio Demonte-Severo Carovilla (Real Guglionesi); Matteo Foschino (Roseto); Loris Iannetta-Vinceno Manera (Sesto Campano);Mario Del Grande-Antonio Gallo (Termoli 2016); Luigi Ciardiello (Tre Pini Matese); Francesco Gravina –Nicandro Grande (US Venafro);Gennaro Abbate-Ivan Persico-Edoardo Fraraccio(Vastogirardi);Haya Fofana(Volturnia).

