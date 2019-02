‘Sportinclusive': il Ferentinum Club vince il bando sul progetto dedicato allo sport paralimpico

Tra i primi cinquanta progetti anche quelli presentati dalla ASD Olimpic Paideia Sporting dal titolo “nuovi sport a scuola” e dalla ASD Nuova Atletica Isernia dal titolo “atletica per tutti”



CAMPOBASSO. Anche quest’anno il Comitato Italiano Paralimpico ha indetto una nuova edizione del Bando Nazionale “Lo sport per Tutti a Scuola” allo scopo di promuovere e potenziare il raccordo fra le scuole ed il sistema sportivo sul territorio e di incentivare la pratica sportiva paralimpica attraverso un percorso che favorisca la piena inclusione e lo sviluppo della personalità tramite l'attività fisica.

La Commissione CIP ha reso noti i 50 progetti vincitori fra associazioni affiliate ad entità sportive riconosciute dal CIP ed Istituti Scolastici ai quali complessivamente ha destinato € 150.000 per l’A.S.2018/2019.Al primo posto in assoluto con il massimo punteggio di 150 punti è risultato essere il progetto “Sportinclusive” presentato dalla Associazione Sportiva Ferentinum Club.

Sono già diversi anni che la società ferrazzanese si dedica con estrema passione e competenza alle attività sportive e ricreative per alunni e alunne con disabilità presso l’Istituto “Pertini-Cuoco-Montini” di Campobasso da sempre attento alle problematiche inclusive. In questa direzione la presenza nel mese di novembre di Oney Tapia, campione paralimpico di atletica , che ha incontrato gli studenti del Pertini grazie alla sensibilità ed intuizione del dirigente ccolastico Umberto Di Lallo, svolgendo una vera e propria lezione di vita oltre a dimostrare quanto sia importante praticare attività sportiva per lo sviluppo della propria personalità.

Grande soddisfazione da parte di chi sta dedicando molta attenzione in questo settore, vale a dire il professore Umberto Anzini, presidente della storica società del Ferentinum Club, attualmente vicepresidente del CIP Molise e delegato regionale della Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina.

“Con enorme soddisfazione ed orgoglio – le parole di Anzini- che apprendo questa piacevole notizia. La Scuola è l’Istituzione in assoluto la più incisiva per valorizzare e promuovere la pratica delle attività motorie da parte dei giovani fin da piccoli, in grado di sostenere percorsi che favoriscano la piena inclusione e l’ampliamento delle opportunità di apprendimento e sviluppo della personalità tramite l’attività fisica, e diffondere la cultura ed i veri i valori che lo sport paralimpico riesce ad esprimere. Riuscire in questo è dovere di ogni insegnanti”.

Nel progetto sono previsti interventi di veri e propri esperti delle varie discipline paralimpiche di pallacanestro, calcio a 5 , badminton e pallavolo che insieme agli alunni di tutto l’Istituto “Pertini-Cuoco-Montini” di Campobasso favoriranno incontri, tornei e manifestazioni al fine di promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità e rendere effettivo il diritto allo sport di tutti i soggetti. , a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilità, con particolare riferimento allo sport giovanile paralimpico.

“I risultati – continua Umberto Anzini – sono sotto gli occhi di tutti. Stiamo svolgendo in questo periodo a livello scolastico i Campionati Studenteschi e vedere la partecipazione di tantissimi alunni in difficoltà è un piacere che ci dà la consapevolezza che il lavoro che in questi anni sta svolgendo sul territorio l’intero staff del CIP Molise con in testa il presidente Donatella Perrella, sta dando i frutti sperati. Un ringraziamento doveroso anche a tutti i docenti di scienze motorie che si stanno adoperando in questo”.

