Tiro a Volo: a Carpinone la chiusura del campionato regionale invernale

CARPINONE. Si è concluso ieri il campionato regionale invernale di tiro a volo, specialità fossa olimpica. L'ultima prova si è disputata presso il Tiro a Volo Carpinone che ha ospitato oltre 40 tiratori in una giornata quasi primaverile.

Piena soddisfazione per il presidente del Tiro a Volo Carpinone, Giuseppe Montariello: "Il clima quasi primaverile ha influito positivamente sulla riuscita della manifestazione. Le mie congratulazioni- ha continuato Montariello- a tutti i vincitori e alle società che si sono qualificate per la finale italiana il 10 marzo ad Ancona.Mi congratulo, in modo particolare, con i miei tesserati che hanno contribuito alla qualificazione della nostra società per la finale ed al campione regionale di 3^ categoria, Raffaele Della Valle, il vice campione regionale di 2a categoria Dionisio Antonilli e al vice campione regionale qualifica Veterani Giovanni Moschella.

Il tiro a Volo Carpinone – continua il presidente- oggi compie due anni di attività. Siamo, grazie ad un gruppo di amici affiatati, continuamente al lavoro per fare del Tiro a Volo Carpinone un fiore all'occhiello della Regione Molise e di tutto il centro sud Italia. Ringrazio tutti i partecipanti alla manifestazione e le rispettive società. Un ringraziamento alla Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV) che mi sta supportando in questa crescita."

Il Tiro a Volo è uno sport che regala ogni anno all'Italia tanti successi soprattutto a livello internazionale ed olimpico. Nella provincia di Isernia, Giuseppe Montariello, spinto da tanti appassionati, due anni fa ha deciso di investire in questo sport creando una struttura che oggi svolge manifestazioni di tiratura inter regionale e che rappresenta per il Comune di Carpinone, la provincia di Isernia e per la Regione Molise tutta una vetrina importante. Gli ospiti dal Lazio, dall'Umbria fino alla Calabria che raggiungono la nostra regione restano colpiti dalla tranquillità dalla bellezza e dall'ospitalità che i nostri corregionali riescono a trasmettere.

