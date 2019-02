Sampdoria-Cagliari: arbitra Massimi di Termoli. Storica designazione per l’Aia regionale

Domenica 24 febbraio il direttore di gara molisano scenderà in campo al Ferraris di Genova



TERMOLI. La prossima giornata di serie A vedrà un po' di Molise protagonista. L’arbitro Luca Massimi è stato designato per dirigere l’incontro del Ferraris tra Sampdoria e Cagliari che si giocherà domenica 24 febbraio alle ore 15:00.Grande soddisfazione per l’associazione arbitri molisana che vede così un proprio tesserato calcare la scena di uno dei palcoscenici calcistici più importanti d’Italia.

Non è la prima volta che la designazione in serie A vede presente una sezione molisana. Anche l'arbitro Celi, con diverse gare registrate in massima serie, era iscirtto alla sezione di Campobasso. Ma in quel caso non si trattava di un molisano doc, cosa che invece avviene con Luca Massimi, 30 enne nato e crescito a Termoli.

