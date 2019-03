L’Asd Atletica Isernia esulta nel Trofeo ‘Ai Confini delle Marche’

Ad Ancona spiccano i successi dei giovani atleti isernini che si sono fatti valere in diverse categorie

ISERNIA. La scorsa domenica presso il palaindoor di Ancona si è svolto il Trofeo “Ai Confini delle Marche”, incontro indoor per rappresentative regionali delle categorie cadetti/e. Il Molise ha partecipato all’incontro e lo staff tecnico della Federazione Regionale ha convocato 6 atleti dell’ASD Atletica Isernia, due cadette e quattro cadetti.

Ottima la prestazione del portacolori isernino Antonio Labella che nei mt. 60 ha migliorato di 20 centesimi il proprio limite personale, stabilendo l’ottimo tempo di 7”39 che gli è valso il quarto posto sul podio (vengono premiati i primi 6 atleti) a soli cinque centesimi dalla vittoria, ma soprattutto lo ha proiettato al 15° posto delle graduatorie nazionali di categoria.

Bene anche la prova di Dimitri Meccia, che nella gara del salto in lungo ha conquistato il sesto posto con la misura di mt. 5.55, settimo posto invece per Giuseppe Maitino nella gara di salto triplo con la misura di mt 11,54, per pochi centimetri non è salito sul podio, mentre Mattia Di Lisi nei mt. 200 realizza il proprio primato personale. Per le cadette Francesca Cicchetti ha gareggiato nei mt. 60 (8”70) e nella staffetta 4x200 mentre la compagna di società Chiara Ciafrei nel salto in lungo e nella staffetta.

Queste prestazioni fanno ben sperare per le gare all’aperto e lo staff tecnico della società è soddisfatto per il lavoro svolto. Prossimo appuntamento il 10 marzo a Torino nei Campionati italiani individuali e di società di cross.

