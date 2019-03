Basket: al via le Final Eight, a Campobasso si affrontano le squadre più forti d’Italia

Al Palavazzieri la Magnolia sfida le migliori formazioni della Penisola e sogna di alzare al cielo la Coppa Italia. Oggi la conferenza stampa di presentazione della kermesse che prenderà il via giovedì 21 marzo



CAMPOBASSO. Fari puntati sulla Coppa Italia di Basket femminile di serie A2. Al Palvazzieri da giovedì 21 a domenica 24 marzo si sfideranno le 4 squadre migliori del girone Sud: Magnolia Basket Campobasso; Palermo; Costa Masagna e Villafranca e le 4 migliori del girone Nord: Faenza, Moncalieri, Crema e La Spezia.

L’inaugurazione della competizione tricolore avverrà giovedì 21 marzo alle ore 18,30 con Valentina Vignali ospite d’eccezione dell’evento. Alle ore 21 ci sarà l’accensione della Campobasso City Basket in Piazza Vittorio Emanuele II, per l’occasione è stata organizzato il ‘Pasta party’ sponsorizzato da ‘La Molisana’. Le gare si svolgeranno tutte al Palavazzieri con la prima sfida in programma venerdì 22 marzo, quando si sfideranno Costa Magna-La Spezia, con palla a due alle ore 14,00. Alle 20,00 la prima gara che vedrà di scena le ragazze di coach Sabatelli che sfideranno le piemontesi del Moncalieri. La finale è fissata a domenica 24 marzo alle ore 19,00. La gara sarà trasmessa eccezionalmente in diretta televisiva da Sportitalia.

Al PalaVazzieri inoltre, tra le iniziative a margine della kermesse, ci sarà anche una mostra espositiva che celebra la vittoria delle Azzurre nell’europeo di basket femminile del 1938.

“Questo evento viene a significare tanto per noi- le parole del presidente del Coni Molise Guido Cavaliere alla conferenza di questa mattina – La Magnolia si impone all’attenzione di tutti per la capacità organizzativa e la capacità di promuovere il territorio. Questa regione ha bisogno di queste certezze, di società così bene strutturate sotto tutti i punti di vista. La Magnolia è riuscita a richiamare la città di Campobasso, ma direi tutto il Molise, intorno allo sport e per questo bisogna ringraziare tutta la società”.

“Il nostro è un programma che vuole parlare di basket femminile – spiega la presidente della Magnolia Basket Rossella Ferro- ma soprattutto vogliamo parlare alla gente di sport e dei suoi valori sociali. La Mgnolia arriva a questa Coppa Italia con grandissima responsabilità e orgoglio. Sappiamo di essere una società matricola e siamo contenti di aver avuto la possibilità di poter partecipare a tale competizione, pur sapendo che non abbiamo l’esperienza di squadre che parteciperanno. Tuttavia questo ci fa rimanere molto concertati e l’intento sarà quello riuscire a vincere, il campo ci dirà gli esiti”.

