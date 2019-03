Giornata dello Sport, l’elenco delle società e degli atleti premiati

Conclusa la quarta giornata di consegna dei riconoscimenti per chi ha portato in alto il nome del Molise nelle varie discipline





CAMPOBASSO. Premi e riconoscimenti per i molisani che dello sport hanno fatto una ragione di vita. La quarta giornata dell’evento promosso dalla Regione Molise ha visto salire sul palco tante giovani promesse delle varie discipline sportive. Non solo atleti ma anche società che si sono distinte in questo anno appena trascorso.

Questo l’elenco dei premiati. Dirigente Sportivo dell’Anno : Angelo Spina; Atleta Master: Amelia Mascioli; Evento Sportivo dell’Anno: CNU 2018 Cus Molise; Atleta Speciale Giovanissimi: Claudia Di Tanna;Giovane Promessa: Greta Fraraccio; Giovane Promessa: Luigi Centracchio; Sport di Squadra Femminile: Magnolia Basket Campobasso; Sport di squadra Maschile: ASD Pallavolo Agnone; Miglior Tecnico: Mimmo Sabatelli; Atleta Maschile: Fabio Suliani; Atleta Femminile: Alessandra Falbo; Atleta speciale: Lorena Ziccardi ; Sportivo Molisano 2018: Fabio Tondi; Trasmissioni Sportive dell’anno: - Domenica Sporg – TeleMolise; Molise Sport – TeleRegione.

